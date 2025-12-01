全聯問題鯛魚賣到全台18縣市 流向一次看！僅4縣市沒進貨

問題鯛魚銷售18縣市，4縣市未進貨，產地雲林進貨120片僅賣出6片。（圖／翻攝畫面）

全聯販售的鯛魚排被驗出含動物用藥，雲林縣衛生局1日表示已派員前往出貨的漁業合作社與養殖漁民的魚塭查察，此批魚貨合作社只販售給全聯，總共3125公斤。下午3點許雲林縣衛生局取得全聯資料，全台369家全聯分店，共進貨數量1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片，全台有18縣市進貨，4縣市沒有進貨。產地雲林縣僅進貨120片，賣出6片，下架114片。

高雄市政府衛生局上個月28日下午1點45電郵通知雲林縣衛生局，10月14日至全聯實業有限公司路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排產品，結果檢出動物用藥，該產品是由雲林縣一家漁產合作社所提供。

雲林縣衛生局立即派員前往漁產合作社進行產品查察，發現該批魚貨是雲林縣東勢鄉許姓漁民所養殖，由漁產合作社收購後再全數賣給全聯公司，總數為3125公斤，以每包200公克計算，約有1萬5600多包，合作社現場已無庫存。

雲林縣衛生局請全聯總公司提供出貨資料，至1日上午都沒有下文，直到下午3點許才取得資料，全台369家全聯分店，共進貨數量1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。

有進貨的縣市為台中市、台北市、台東縣、台南市、金門縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、新竹縣市、嘉義縣市、彰化縣、澎湖縣共18縣市。

沒有進貨的為基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣（沒有全聯門市）4縣市。

雲林縣衛生局調查，雲林縣僅進貨120片，賣出6片，下架114片。

