全聯大火奪9命「這2人」最惡劣！跳過包商切割釀禍還辯：不一定要防火毯

記者陳佳鈴／台中報導

承包冷凍空調工程的新菱公司兩名主管—藍姓副理與陳姓主任工程師，被檢方認定是「關鍵失職者」，因為兩人的便宜行事，導致釀成大火。（圖／資料照）

台中大肚全聯倉儲大火造成9名工人喪命，在14名被起訴的被告當中，其中兩人更是關鍵！這兩人是承包冷凍空調工程的新菱公司兩名主管—藍姓副理與陳姓主任工程師，被檢方認定是「關鍵失職者」。兩人不僅私自跳過原合作包商，臨時找外部工人進場切割樓板，更荒謬宣稱切割作業「不一定需要防火毯」，惡性重大，導致火星掉落，瞬間點燃 PS 板，大火急遽延燒，濃煙竄滿地下層，9名工人（7名本國籍、2名越籍移工）因吸入濃煙或嚴重燒灼而喪命。

檢調調查指出，全聯、大肚營造廠互益公司與冷凍設備廠商新菱公司三方，均明確知悉地下一樓鋪滿大量保麗龍PS板，此物高度易燃，加上樓層間管道相通、火花一旦落入即可能瞬間引燃，施工風險極高。然而三家公司卻未依法設置工安防護，也沒有火災預防措施，等同讓工人暴露在極端危險環境。

當時全聯大火熄滅後，消防人員摸黑逐層尋獲來不及逃生的9具遺體。（圖／翻攝畫面）

案發當天，新菱公司藍姓現場負責人與陳姓監工竟未通知原包商，逕自找來臨時工進場切割樓板。他們僅用幾片木板、矽酸鈣板簡單拼接置於孔洞上方，充當防火隔擋，全程未使用防火毯。安全巡檢人員目睹也未制止。

更令人感到荒謬的是，藍男在偵訊中還辯稱：「不一定要用防火毯，有東西隔著就好。」完全無視基本工安常識。結果火星真的如預期掉落，瞬間點燃 PS 板，大火急遽延燒，濃煙竄滿地下層，9名工人（7名本國籍、2名越籍移工）因吸入濃煙或嚴重燒灼而喪命。

藍姓副理為新菱公司工程現場最高指揮者，陳姓主任工程師負責監工。檢方認為，兩人明知危險仍草率指示施作，未採取必要防火措施，還逕自找臨時工切割樓板，是本案悲劇的重要肇因。



