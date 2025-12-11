全聯大火父子罹難！包商談和解「金額砍半再扣保險金」…家屬怒轟沒誠意

記者吳泊萱／台中報導

去年12月，台中大肚全聯倉儲大火釀9死8傷，全案於周年前偵結起訴。（圖／資料照）

去年12月，台中大肚區全聯倉儲大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今日（11日）偵結，依過失致死等罪嫌起訴全聯等3家公司及全聯施姓特助等14人。隨著案件起訴，罹難者家屬怒轟包商不只草菅人命，對賠償也毫無誠意，點名新菱公司不但理賠金打對折，還要求扣除保險金，根本是在家屬傷口上灑鹽，堅持不跟新菱公司和解。

回顧案件發生經過，去年12月19日，51歲廖姓水電包工頭，帶著27歲兒子與3名水電工組成5人工班，在工地3樓夾層做焊接作業，結果大火來得突然，導致5人工班全數罹難。

全聯倉儲大火奪9命，廖姓父子檔受困火場，雙雙罹難。（圖／資料照）

廖姓父子檔不幸命喪火窟，讓一家人悲痛欲絕，事發至今將近1年，案件終於偵結起訴。據《聯合新聞網》報導，廖姓工頭的姊姊透露，80幾歲的老母親仍走不出喪子、喪孫之痛，一家人無法接受包商動火前沒做好防護，根本是草菅人命，就連賠償進度都一拖再拖，毫無誠意。

廖姊指出，弟弟是新菱公司的下包廠商，事故發生後，新菱公司處理態度相當消極，一家人等了半年多，都沒拿到法定賠償，直到火調報告出爐確認肇責後，新菱公司才來談和解。

廖姓父子檔命喪火場，家屬重返現場悲痛招魂。（圖／資料照）

廖姊指控，家屬要求每人賠償1500萬元，卻被新菱公司打對折，對方還要求要扣除300萬保險金，換算下來，新菱公司對每位罹難者只肯賠償450萬元，斤斤計較程度讓家屬怒轟一點誠意都沒有。

廖姊悲喊，「大公司的做法實在太欺負人」，跟罹難者家屬討價還價根本是在家屬傷口上灑鹽，連原本就該給家屬的保險金都算在理賠金額內，一點道理都沒有，一家人堅持不會跟新菱公司和解。

