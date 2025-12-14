全聯大變身1》當羅智先忙著「瘦身」 家樂福 林敏雄為何敢逆勢開量販店？

走在桃園青埔高鐵特區，一棟嶄新的巨大建築物出現在眼前，這是全聯併購大潤發改名後的首間全新門市，也是近五年量販市場少見的新開店，規模橫跨地下一樓至地上五樓，集結近5萬項商品、25家指標品牌，是青埔當地最完整的一站式生活購物中心。

然而，將鏡頭拉回雙北，氣氛卻截然不同。許多民眾發現，住家附近的家樂福量販店或超市，近期悄悄熄燈。根據統計，自從統一集團接手家樂福後的一年多來，量販店一口氣關了5家、超市少了13家，全台門市不增反減。

廣告 廣告

當統一集團董事長羅智先忙著清理舊資產、大舉關店「瘦身」之際，全聯董事長林敏雄卻在桃園開出新的量販店。零售雙雄「一個向左走、一個向右走」，背後其實藏著兩人對零售業未來截然不同的戰略盤算。

羅智先的算盤：先把抽屜清空，才能放新東西

要理解這場戰局，得先看懂羅智先的邏輯。外界看家樂福關店，以為是衰退，但在他眼中，這是必要的「排毒」。統一接手前的家樂福，因為法國母公司待價而沽，經歷了整整三年的空轉期，設備停止更新、租約消極處理，甚至連物流中心大火後的復原都顯得緩慢。

這導致統一接手時，拿到的是一副參差不齊的牌。有的店租金過高、有的店型老舊早已不符效益，對於講求精準管理的羅智先來說，與其盲目衝營收，不如先止血，如同他過去所說：「要先把抽屜清空，才能放進新的東西。」

林敏雄的逆襲：量販店已死？那就做「新物種」

既然連羅智先都認為傳統量販模式需要大幅調整，為何林敏雄敢逆勢進場？答案很簡單：「大全聯」壓根就不是傳統的量販店。

走進大全聯青埔店，你找不到傳統賣場那種高聳壓迫的貨架，取而代之的是木質調的裝潢與百貨公司等級的專櫃陳列。林敏雄很清楚，隨著電商興起，消費者已經不需要去大賣場「搬貨」，衛生紙和洗衣精，動動手指就能送到家，實體店剩下的價值是「體驗」。

因此，林敏雄把大全聯定義為「介於量販與百貨公司之間的新物種」。他打破了全聯過去「買完即走」的社區冰箱定位，透過引入IKEA標準店型，打造出全台唯一「量販＋IKEA」的複合商場。市場人士觀察，這招極為高明，IKEA是零售業公認最強的「滯留引擎」，能讓原本只打算花30分鐘買菜的消費者，不知不覺在店裡逛上3個小時。

而大全聯店內也規劃五大主題專區，包括「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」，涵蓋家電、藥妝、健康、酒類、鮮食與麵包等全方位品類，以模組化專區，創造百貨公司專櫃感。

瞄準青埔「三高」新貴 大全聯這次不拚便宜拚質感

敢開大店的另一個底氣，來自精準的選址。攤開大全聯內部的商圈分析報告，青埔店所在的桃園中壢區青溪里，平均所得高達160.1萬元，高居桃園市第二名；居民結構更是呈現「三高」特質：高潛力（平均35～39歲最年輕）、高學歷（大專以上佔70％）與高所得。

這群科技新貴與年輕家庭需要的是，一個週末可以溜小孩、吃飯、順便買高品質生鮮的「生活中心」。

大全聯的出現，正好精準填補了這個缺口。一樓美食街集結了25個品牌，從日式迴轉壽司到韓式豆腐鍋應有盡有，甚至還蓋了一座「老虎歡樂世界」親子樂園與寶可夢機台區。這完全打中了青埔年輕父母的痛點，週末不用再煩惱去哪裡，來大全聯就能搞定「吃喝玩樂買」。

林敏雄的盤算：打造「零售變形金剛」的起點

對林敏雄而言，大全聯青埔店是一座巨大的「超級實驗室」。除了要創造百貨公司的專櫃感，他也要在此驗證「五大模組」的成效，一旦測試成功，這些藥妝、家電或鮮食模組，將能像樂高積木般，靈活地複製並嵌入全台其他中大型門市。

林敏雄的這盤棋，下的不是一家店的成敗，而是全聯未來十年「升級轉型」的獲利藍圖，一旦青埔店驗證了這些模組的獲利能力，全聯就能將它們拆解，快速複製到全台各地。屆時，全聯將不再只是標準化的超市，而是能根據商圈需求隨意組裝的零售變形金剛，這才是他逆勢開大店背後真正的盤算。