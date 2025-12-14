全聯大變身2》五大專區模組化 全聯打造「變形金剛」快速搶攻全台商圈

「大全聯青埔店就是全聯的變形金剛！」全聯總經理蔡篤昌記者會上，用這四個字精準定義了這家新店的戰略地位。

這家佔地廣闊的賣場，不只是一家單純的大店，更像是一座巨大的「零售兵工廠」。董事長林敏雄的盤算是：在這裡把「五大專區」練好，未來這些專區就像樂高積木一樣，可以拆解、重組，快速複製到全台1,200家門市。

過去全聯展店靠的是「標準化複製」，一千家店長得都差不多。但面對百貨商圈、重劃區、學區等不同客層，一套拳法難以打天下。現在，透過「模組化（Modularization）」戰略，全聯將進化成能適應各種地形的變形金剛。

拆解五大模組：承認術業有專攻，找「最強隊友」助陣

走進賣場，你可以明顯感受到「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」等五大模組，各自擁有獨立的靈魂與強大的合作夥伴。全聯深知自己在某些專業領域並非強項，因此這套戰略的核心就是：「承認不足，找最強的隊友來補。」

廣告 廣告

1.全電器：不只賣家電，更賣AI生活。在大全聯青埔店的「全電器」，全聯攜手「三井3C」與「震旦電信」開設店中店。這裡擺的不是庫存貨，而是2025年最新的AI智慧家電、IOT聯網設備，甚至還有98吋的超大電視與PS5遊戲體驗區。透過引進專業夥伴，大全聯瞬間補足了「專業解說」與「安裝售後」的短板，讓消費者敢在全聯買好幾萬元的高階家電。

2.全藥妝：藥師駐點，搶攻健康美麗商機。「全藥妝」模組則找來上市公司「大樹藥局」助陣。全聯看準青埔年輕家庭多、健身風氣盛，特別強化了「高蛋白補給品」與「彩妝醫美」專區。大樹藥局的專業藥師進駐，解決了全聯過去缺乏醫療諮詢能力的痛點，讓這個模組能精準收割後疫情時代的健康商機。

3.全酒窖：木質裝潢，打造歐洲酒莊氛圍。為了擺脫量販店的廉價感，「全酒窖」模組採用沉穩的木質裝潢，營造出彷彿置身歐洲酒莊的氛圍，這裡不只賣 200～300元的高CP值葡萄酒，更引進了威士忌烈酒專櫃與豐富的日韓酒款。林敏雄要讓「去全聯買酒」變成一種享受，而非只是補貨。

4.我的鮮食集：鎖定「Take Home」，成為晚餐救星。這是全聯坪效最高的秘密武器，針對忙碌的雙薪家庭，「我的鮮食集」模組主打「現做熟食Take Home」，這裡有每日現做的生魚片握壽司（包含隱藏版明太子炙燒鮭魚）、熱騰騰的泰式與日式便當，以及酥脆的炸物。這不僅解決了媽媽們「今晚吃什麼」的焦慮，更直接從外送平台手中搶回晚餐商機。

5.我的烘焙坊：職人手作，四大品牌聯軍。烘焙區則集結了Hankyu（阪急麵包）、Read Bread、We Sweet 等四大品牌，提供近300種麵包甜點，從每日現烤的職人麵包到精緻法式甜點，這個模組的任務是用「香氣」留住客人的腳步。

戰略價值：隨插即用的「商圈戰法」

「這五個模組，不是只能在青埔店看到。」蔡篤昌的這句話，點出了模組化的真正威力，青埔店就像是母體，一旦測試出某個模組成功，未來全聯在展店或改裝時，就能根據商圈特性靈活調配。

舉例來說，在大學學區店可以直接放入「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」模組，主攻學生午晚餐與宵夜市場；在住宅重劃區店，可強化「全藥妝」與「全電器」模組，滿足新家庭購置家電與婦嬰用品的需求；在高級住宅區店，則可擴大「全酒窖」模組，主攻高消費力的品酒客群。

這種「因地制宜」的戰術，讓全聯不再是笨重的大象，透過靈活的策略，能精準地針對每一個商圈的屬性，派出最適合的模組應戰，大幅提升單店坪效。

從「標準化」到「精準打擊」

林敏雄的這一步棋，讓全聯從過去的「標準化複製」進化為「精準化打擊」。透過青埔店這個超級實驗室，全聯正在建立一套龐大的「模組資料庫」，未來，全聯的對手將會發現他們面對的不再是一個模樣的超市，而是千變萬化的「零售變形金剛」，隨時準備用最強的模組，攻佔全台每一個商圈的縫隙。