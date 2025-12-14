全聯大變身3》全聯啟動第三次進化 林敏雄打造「平價百貨」新物種

走進大全聯青埔店，映入眼簾的不是穿著紅背心的阿姨，而是身穿剪裁俐落、充滿F1賽車速度感紅色制服的年輕店員；貨架上擺的不再只是特價衛生紙，而是要價上萬元的98吋超大電視、日本A5和牛，以及設計感十足的全新自有品牌商品。這家全新的店，可說是全聯董事長林敏雄策劃已久的「第三次進化」。

回顧全聯歷史，1.0時代是接手軍公教福利中心，靠「乾貨便宜」打天下；2.0 時代是引進生鮮、靠「全聯先生」打造現代化菜市場；而現在的3.0版本，林敏雄要撕掉「便宜」的標籤，將全聯升級為「平價百貨」新物種，準備收割中產階級的荷包。

平價百貨新物種：F1 潮服與「大推」質感

要升級，先得換「皮」。過去全聯、大潤發給人的印象是樸實，但在大全聯青埔店，林敏雄展現了強烈的時尚野心，他找來曾操刀奧運代表隊戰袍的設計師周裕穎，以「F1車隊精神」為靈感設計新制服，用100％回收環保紗線，強調速度與專業感。這招很高明，直接把「店員」升級成了「專櫃人員」。

廣告 廣告

而大潤發長銷多年的自有品牌「大拇指」，過去總被視為便宜貨的代名詞，全聯接手後也全面整容，升級為新品牌「大推（Da Tui）」，新品牌採用極簡設計，從過去的黃色圖示進化為紅底白色大拇指，甚至已註冊商標。

科技進化：40億元豪賭電子標籤

除了發展「新物種」，背後還有一場科技軍備競賽。在大全聯青埔店寬敞的貨架上，密密麻麻的紙標籤消失了，取而代之的是「電子標籤（ESL）」。蔡篤昌證實，這是一場驚人的資本投入，全聯將豪擲40億元，目標在未來三年內，將全台1,250家門市全面導入電子標籤。

林敏雄願意砸下這筆巨資，當然不只是為了環保或節省貼標籤的人力，背後的戰略意義在於實現「OMO（Online Merge Offline）即時定價管理」。

透過這套系統，未來全聯、大全聯將擁有如同電商、Uber或航空公司般的「動態定價」能力，總部可以根據庫存水位、時段熱門程度，甚至競爭對手的價格，一鍵調整全台或特定區域的商品售價。這項科技護城河，將讓全聯在未來的價格戰中，擁有比傳統量販店更快的反應速度與更精準的獲利能力。

核心價值：最有溫度的人情味

然而，科技再冰冷、裝潢再高級，全聯的核心價值依然是「人」。「我們不只要做賣場，更要做一個有溫度的社區中心。」蔡篤昌強調，大全聯青埔店的終極目標，是成為在地「最有溫度、人情味的一站式購物、餐飲與娛樂中心」。

因此，你在這裡看得到全台唯一的「量販＋IKEA」複合商場，讓一家人可以逛家具；看得到引進日本SEGA遊戲機台的「老虎歡樂世界」，讓孩子盡情放電；更看得到壽司郎、莫凡彼等12家餐廳，讓全家大小能坐下來好好吃頓飯 。

生活中心的終極型態

我們可以看到，全聯併購大潤發後，從提供便宜商品的「社區冰箱」，進化到照顧一家老小需求的「生活中心」，全聯的第三次進化，不只是商業模式的勝利，更是對消費者生活型態的精準捕捉。 林敏雄打造的「平價百貨」新物種，用40億元的科技做骨幹，用有溫度的體驗做靈魂。這家店證明了，未來的全聯，將是一個讓你願意把時間、情感與荷包都留下來的地方。