全聯悄做1改變民眾驚呼如「科技超市」 一票人吐槽：先新增自助結帳

連鎖超市全聯福利中心遍布全台，為民眾日常採買重要據點。近日有網友發現，全聯某門市蔬菜區與甜點區的價卡系統出現變化，原本的紙本標價卡改為「電子價卡」，引發網友熱烈討論。

有民眾在社群平台Threads上分享影片，只見該門市部分區域的價卡換成電子螢幕，蔬菜區標籤輪播顯示如「我生產的，我負責」、「農友訂價，公道安心」、「許可標籤，透明溯源」等標語，呈現出數位化與產地資訊結合的新樣貌；甜點區則以色彩活潑的背景顯示商品資訊，營造出更具現代感的購物氛圍。

該影片一曝光，隨即吸引大批網友留言討論，但不少人仍檢討全聯的結帳模式，「有科技超市的感覺，店員也省事換標籤」、「但結帳還是要等支援收銀」、「全聯的策略搞的好的店很先進，但一堆店卻還沒有自助結帳，兩台收銀台只有一邊有店員然後排隊排到後面商品區」、「很快就會壞掉了！手癢的就會戳」、「7-11什麼時候要變這樣，每次貼pop都快累死」、「一些錢花在增設自助結帳不好嗎？」

也有消費者認為，將價格標示清楚才是最重要的，「搞這些有屁用喔，把價格標示清楚，不要價牌跟結帳是2種價格，這才是消費者想要的。」

對於電子價卡是否將全面導入，全聯福利中心回應指出，目前僅屬「實驗性導入」，尚無計畫擴及所有門市，將視試行效能與回饋評估後續發展。

事實上，電子價卡在零售業中已逐漸普及，三商集團旗下美廉社已於今年率先在全台800家門市全面導入。根據美廉社董事總經理邱光隆透露，過去每月需列印約190萬張紙質價卡，導入電子系統後，預估每年可減少上千萬張紙張耗材，對環保效益明顯。

