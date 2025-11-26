全聯慶祥基金會榮獲「人權實踐與發展領袖獎」

全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君代表受獎。

全聯福利中心聯身為本土企業，營運獲利後，2006年起陸續成立四大基金會，長期投入公益活動，其中全聯慶祥慈善事業基金會深耕經濟弱勢支援及就業支持，2017年起整合全聯福利中心的通路優勢，打造「全聯物資銀行」專案，憑藉多年來在醫護物資類、實物銀行類、身心障礙及婦女服務類上的成果，2025年獲得「台灣企業永續獎-人權實踐與發展領袖獎」，肯定全聯慶祥基金會在支持弱勢群體上的深度與影響力。

本次獲得「台灣企業永續獎-人權實踐與發展領袖獎」，全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君表示，「人權實踐與發展領袖獎」肯定了全聯慶祥基金會在照顧經濟弱勢族群、串聯全聯母公司資源、連結地方力量關懷弱勢，打造全聯門市成為公益賣場的理念。未來全聯慶祥基金會將持續以「給魚也給竿」的精神，成為弱勢群體最堅實的後盾，協助弱勢群體翻轉生命。

全聯慶祥基金會自2017年推動「全聯物資銀行」專案，整合醫護物資類、身心障礙與婦女服務類、實物銀行類三大服務類別，至今已攜手超過 280 間合作單位、協助超過 275 萬人次，投入逾 9,070 萬元物資、全聯禮券及公益福利卡支持各類弱勢族群。相較傳統的被動式物資捐助形式，全聯運用超過1,200家門市通路優勢，讓受助者自行運用全聯禮券或公益福利卡自行選購商品，不僅減輕社福單位的壓力，更讓受助者享有一般消費者的購物自主權，確保受助者尊嚴及基本生活保障。全聯身為全台最大零售通路，全聯慶祥基金會也會直接向廠商訂購高單價醫護耗材及營養品，使弱勢家庭在必要照護上少一分負擔。

除了在物資上的援助之外，全聯慶祥基金會更推動「全聯職場體驗」計畫，協助身障者、弱勢婦女與經濟弱勢家庭拓展求職視野、強化就業動能。自2019年至今已舉辦74場職場體驗活動，累計1,210人參與，並有552位參與者願意踏出求職第一步、投入履歷或面試體驗。在職場體驗中，全聯門市店經理及幹部更擔任企業志工，陪同參與者完成關卡體驗、模擬面試，並在面試後追蹤求職者的進展，確保求職者得到適當的反饋。

為協助經濟弱勢婦女經濟重建，全聯慶祥基金會於每年12月開放徵選，依照單位設計脫貧計畫進行評估，徵選通過後，提供每位參與專案對象每月3千-5千元全聯禮券作為生活支持，需配合為期至少3-8個月的帶狀培力課程，如自我職涯探索、理財研究社、女力上線等工作坊，協助婦女建立自信並提升就業能力，期望藉此開源節流改善家庭經濟，2024年共有3間合作單位、投入96萬元協助1500人次翻轉生命，2025年起該專案更擴大至身心障障礙對象。