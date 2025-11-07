全聯慶祥慈善基金會關懷北榮桃園分院弱勢病患 連續9年捐贈愛心物資

在醫療防線上，有一份關懷悄悄延續了九年。台北榮民總醫院桃園分院為感謝全聯慶祥慈善基金會長期以來對醫護團隊與病患的支持，特於今(114)年致贈「醫路同心」紀念獎座，表彰基金會多年來持續以實際行動守護醫療、溫暖社會的深厚情誼。獎座象徵醫療與社會攜手並進、同心守護的精神，也代表全體醫護人員對基金會長期善行的誠摯感謝與敬意。

全聯慶祥慈善基金會捐贈物資讓北榮桃園分院醫護人員於發現弱勢住院民眾時，能第一時間給予最及時且最實質的幫助。圖：北榮桃園分院提供

北榮桃園分院表示，自109年起，全聯慶祥慈善基金會與該院攜手合作至今已邁入第9年，累計捐贈市值約113萬元、共1001箱醫護物資，為醫療第一線注入穩定而持續的支持，成為照護工作中最溫柔而堅定的後盾。在今年度，基金會再度以實際行動傳遞關懷，捐贈市值約23萬元、共243箱醫護物資，包括成人紙尿褲M號40箱、L號48箱、看護墊40箱、替換式紙尿片75箱及濕紙巾40箱，協助醫院在照護需求日益增加的情況下，穩定臨床照護品質，減輕醫護人員物資壓力，提升整體服務效能。

北榮桃園分院院長彭家勛致贈「醫路同心」紀念獎座，表彰全聯慶祥慈善基金會多年來的善舉。圖：北榮桃園分院提供

北榮桃園分院提到，全聯慶祥慈善基金會長年秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，不僅以物資援助支持醫療現場，更以行動傳遞溫暖與希望。這份長達九年的善舉，見證了企業對社會責任的實踐，也讓團隊在艱辛的醫療防線上，感受到源源不絕的力量與鼓勵。

北榮桃園分院院長彭家勛代表院方表達誠摯感謝，他指出，「全聯慶祥慈善基金會的每一份捐贈，都是社會對醫護人員最真摯的肯定與支持。『醫路同心』不只是獎座名稱，更象徵著我們共同守護健康、攜手前行的信念。」

彭家勛強調，醫療的力量不僅來自專業與技術，更來自社會共同的善意與信任。未來，北榮桃園分院將持續秉持「以病患為中心」的宗旨，攜手社會各界，讓愛心不斷循環、讓醫療更有力量，共同打造一個溫暖、有韌性的照護環境。

