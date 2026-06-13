全聯把小農送上伸展台！攜手ANGUS CHIANG打造《小農食尚伸展台》，台灣市場文化變身最潮時尚秀

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（圖/品牌提供）

當時尚圈持續探索永續、在地文化與生活美學的可能性，最令人意想不到的答案，或許就藏在每天採買蔬果的超市裡。向來深耕台灣在地農業的全聯，今年攜手國際時裝設計師ANGUS CHIANG（江奕勳），並與GQ Taiwan 30週年合作推出全新跨界企劃《小農食尚伸展台》，將農場、產地、市場文化與台灣日常風景搬進時尚舞台，重新詮釋屬於這片土地的生活風格與文化魅力。

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活動於6月10日在松山文創園區gonnaPLUS盛大登場，以「PX FARMshion」為核心概念，透過時尚設計重新演繹台灣最熟悉的市場景象。從蔬果箱、塑膠籃、工裝布料到生鮮色彩，都成為設計語言的一部分，打造出一場充滿台味幽默與文化辨識度的沉浸式時尚展演。

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最特別的是，這場秀的主角並非專業模特兒，而是14位來自全台各地、長年默默耕耘土地的小農職人。平時穿梭在田間農地的他們，首次帶著親手栽種的農作物走上伸展台，在聚光燈下展現屬於自己的魅力，也讓更多人看見每份新鮮食材背後的故事與價值。

設計師ANGUS CHIANG以蔬果箱、塑膠籃與市場文化為靈感，打造充滿台味特色的PX FARMshion系列。（圖／品牌提供）

全聯多年來持續推動在地農業發展，透過完善的生鮮供應鏈，將來自各地的小農作物穩定送進消費者餐桌。這次則進一步跳脫通路角色，將小農從產地推向舞台中央，讓平時隱身於供應鏈背後的職人們成為真正的焦點人物。

向來擅長以高彩度視覺、衝突美學與台式幽默聞名的ANGUS CHIANG，這次從市場文化與農村風景中汲取靈感。他表示，希望將大家最熟悉的台灣日常重新轉譯成時尚語言，從蔬果色彩、市場氛圍到農友工作的姿態，都成為服裝創作的重要元素。

整體系列透過鮮明色彩、大膽輪廓與工裝元素，融合市場文化與產地風景，呈現出台灣特有的生活風格。除了服裝設計外，從現場裝置、市集陳列到音樂選曲，也全面融入台灣文化元素，打造出專屬於「PX FARMshion」的沉浸式體驗。

伸展台之外，14位小農也同步於現場設置專屬展示區，帶來來自全台各地的蔬菜、水果、菌菇等農產品，並親自分享耕作故事與產地文化。從氣候挑戰、栽培過程到對土地的堅持，每項農產品背後都蘊含著職人精神與農業智慧，讓民眾得以近距離認識台灣農業最真實的一面。

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今年適逢GQ Taiwan創刊30週年，以「Creativity Lives On」作為年度主題，持續關注永續與在地文化議題。《小農食尚伸展台》正是這項理念的具體實踐，透過創意設計重新發掘人們習以為常的生活風景，讓市場文化、農業精神與土地故事成為當代時尚的一部分。

此外，GQ Taiwan也特別攜手台灣環保設計品牌A Plastic Project推出活動限定提袋，將環保理念融入生活設計之中，展現兼具實用性與風格感的新世代生活態度。

這場由全聯、ANGUS CHIANG與GQ Taiwan共同打造的《小農食尚伸展台》，不只是一次品牌跨界合作，更是一場關於土地、文化與生活美學的全新對話。當農場走進城市，當市場文化成為設計靈感，也讓人重新發現，真正代表台灣的時尚，其實一直存在於每天最熟悉的採買日常與生活風景之中。





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