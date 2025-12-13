全聯投30億大改版！擬3年內全門市換成電子價卡

針對近期爭議，全聯宣布未來三年內將全面將門市紙本價卡更換為電子版。（圖／翻攝自Google Maps）





近期因價格標示牌與結帳系統出現落差的議題，全聯表示，已針對標價流程進行檢討，並計畫將紙本價格卡全面更換為「電子價卡」。全聯高層也證實，這項改造計畫將投入約30億元，預計在未來3年內完成全面更新。

全聯表示，一直致力於為顧客提供具有競爭力的優惠價格，但因頻繁調整價格，部分消費者容易產生誤解，也增加門市同仁更換價卡的作業負擔。為改善標價流程並提升管理效率，全聯計畫將全台門市逐步改用電子價卡，確保價格準確無誤，同時維護品牌「安心、便宜、便利」的核心價值。

全聯於董事長林敏雄日前拍板決定，為強化價格競爭力、落實門市執行力，將投入超過30億元，未來三年內在全台1250家門市全面導入電子標籤，預計總投資金額可上看40億元。總經理蔡篤昌指出，董事長指示導入電子標籤的速度「越快越好」，因此各門市未來也將加速完成更新。

蔡篤昌說明，其實早在十年前，全聯就曾在部分門市試行電子標籤，但因成本過高而未全面推行。此次，位於青埔的大全聯門市作為近5年唯一新店，首度導入全聯系統電子標籤，並作為示範推廣至其他門市，全聯目前也有10間門市已開始使用。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，更換電子價卡的工程規模龐大，原先預估需要10年完成，但在董事長要求加速下，經重新評估後可望在3年內完成。青埔店目前已率先設置約4萬張電子價卡進行示範，另約10家門市同步進行測試與驗證。

