全聯攜手雲林良品 公布雞肉熱銷5大明星商品

迎立冬商機，全聯福利中心今天攜手「雲林良品」搶攻立冬吃土雞商機。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕迎立冬商機，全聯福利中心今天攜手「雲林良品」搶攻立冬吃土雞商機，同時公布「雲林良品」雞肉熱銷的5大明星商品，全聯副總林子文表示，前3名銷售額皆突破1億元，可說是名副其實的全聯「金雞」，隨著天氣轉涼、進補需求升溫，土雞節整體業績預期將較去年成長超過1成。

根據全聯統計，今年具有「雲林良品」標章的土雞商品占整體禽肉逾3成業績，今年「雲林良品」標章雞肉熱銷5大明星商品，分別為「土公雞骨腿切塊」、「雲林土雞切塊」、「台灣桂丁土雞切塊」、「雲林土雞骨腿切塊」及「火山烏骨雞切塊」，總計銷量已突破400萬盒。

全聯福利中心今天舉辦「立冬土雞節 X 雲林良品月推廣記者會」，由雲林縣長張麗善、全聯副總經理林子文、全聯行銷部協理劉鴻徵及知名主廚吳秉承師傅聯手上菜，使用主打產品土公雞骨腿切塊及台灣桂丁土雞切塊，於現場帶來最適合冬令進補的家常好料，展現雲林土雞的鮮嫩美味。

雲林縣長張麗善表示，深耕在地農產品牌的「雲林良品」，透過嚴謹的審查制度為消費者把關，目前已通過認證457家廠商及1192項商品，打造出「雲林良品 必屬精品」的品牌形象，已成功獲得各大知名通路品牌的信賴。

本次與全聯共同推出「立冬土雞節X雲林良品月」，主打雲林知名畜禽產：元進莊企業股份有限公司的土公雞、烏骨雞，與凱馨實業的桂丁雞及相關加工品，更邀請主廚吳秉承以雲林鮮雞示範進補菜色，讓消費者到全聯採買，回家就能輕鬆料理「吃土雞、補元氣」。

為回饋消費者，全聯、大全聯即日起至12月4日「立冬土雞節」推出多項優惠，「台灣桂丁土雞切塊」單盒特價169元、11月7日至11月13日「雲林土雞骨腿切塊」特價139元、「火山烏骨雞切塊」特價149元，11月14日至11月20日「文昌雞切塊」單盒165元。

全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮雞肉單筆滿199元現折10元(不累折)；另有「滿額抽全聯買菜金」活動；全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮土雞商品，單筆滿299元並登錄發票即可抽全聯買菜金，總獎金高達12萬元，最大獎1萬元(共抽3名)，讓你補冬也補荷包。

