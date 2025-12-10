全聯新制服結合F1車隊風 大全聯桃園青埔店搶先亮相

大全聯新制服公布（圖／記者賴俊佑攝影）

全聯、大全聯全新制服亮相！睽違8年全面換新，邀請巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，設計靈感來自「F1車隊精神」，大全聯紅色制服桃園青埔店搶先亮相，其他分店陸續更新，全聯黑色制服明年起陸續換新。

全聯、大全聯新制服 找國家隊設計師操刀

行銷協理劉鴻徵表示，先前有內部人士表示舊制服不好看，加上收購大全聯要有全新形象，因此決定更新制服，公司原先也計畫自行設計制服，但對於材質、剪裁、設計都不熟悉，無法跳脫框架，因此邀請透過介紹邀請周裕穎打造全新制服。

大全聯新制服公布（圖／記者賴俊佑攝影）

新制服印刷風格貼章 推廣全支付、全電商

新制服靈感來自「F1車隊精神」，以速度、精準和團隊默契為核心，呼應全聯員工日常工作如同專業車隊般的效率與默契，全聯黑制服時尚簡約、百搭耐髒，大全聯紅制服展現速度感和品牌辨識度，新制服全面採用100%回收紗線製成的機能布料，透氣清量、耐穿耐洗。

另外，兩款新制服皆有印刷全聯、大全聯、全支付、全電商LOGO，採用碳纖維紋路印刷，仿照FI風格貼章，讓全聯、大全聯店員方便推廣全支付、全電商。

