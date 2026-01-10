全聯標下前竹北家樂福1樓商城 最快5月將營運

新竹縣之前竹北家樂福所在的大樓商城，昨天確定全聯標得1樓，最快今年5月營運。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕前竹北家樂福所在的新竹縣竹北縣治停車場商業大樓1到3樓商場昨天(9日)再次開標，1樓由全聯實業(股)公司得標，計畫將在今年5、6月營運，2、3樓商場雖沒廠商投標，但詢問、有意進駐的業者已跟縣府交通處密切接洽。交通處長陳盈州說，原則上會傾向引入大型、全國連鎖型的餐飲業者進入，並把2樓打造成大型婚宴會場，近期就會重新上網分層標租，歡迎相關業者進駐。

陳盈州說，前竹北家樂福1樓商場，昨天縣府訂的開標月租底價是125萬多，最後全聯以每月145萬1000元的租金得標。後續待全聯繳納履約保證金後，預計2月中會正式跟縣府簽約，扣除農曆春節，也考慮家樂福還在做最後的退場作業，所以預估全聯將從3月份開始起租，裝修2個月後，最快預計5月開始營運。

陳盈州說，竹北家樂福去年10月底結束營業後，該處就積極推動分層標租作業，首次流標後昨天第2次公開標租，最後1樓不含原小商家店面在內的商場由全聯拿下，縣府也期待透過全聯的品牌實力，滿足周邊民眾的採買與購物需求，進而帶動商圈發展 。

至於2、3樓部分縣府期待打造成美食商圈，已經有全國連鎖品牌來接觸、詢問，只待家樂福的退場作業完成就能實勘，以進一步了解評估進駐的可能性。

陳盈州說，因為縣內始終欠缺大型的婚宴場地，所以2樓商場有機會轉型作為婚宴場所，之前就有新天地餐飲集團在接觸中，3樓則期待有王品之類的知名全國品牌進入，讓新竹縣的美食餐廳又添新的味道。

