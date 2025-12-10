全聯標價爭議遭抵制！砸30億換電子標籤 3年內導入1250家店

生活中心／賴俊佑報導

全聯砸30億全面導入電子標籤，預計3年內完成1250家店。(圖／資料圖)

全聯近期捲入標價爭議遭抵制，全聯行銷協理劉鴻徵今(10)日宣布，將耗資超過30億全面導入「電子標籤」，預計3年內完成1250家店，大全聯青埔店已率先導入約4萬張電子標籤，透過科技化管理快速、準確更新價格，並減輕人力成本；另外，自有品牌「大拇指」將強勢回歸，5款商品率先推出。

大全聯青埔店已率先導入約4萬張電子標籤。(圖／記者賴俊佑攝影)

全聯電子標籤透過科技化管理快速、準確更新價格。(圖／全聯提供）

全聯砸30億全面導入電子標籤

全聯行銷協理劉鴻徵說明，多年前就有導入電子標籤想法，但因成本過高而擱置，直到近年零售業龍頭Walmart沃爾瑪喊出全面更換電子標籤，加上近期捲入標價爭議，因此決定不管花費多少都要全面導入電子標籤，不過工程比想像中浩大，包括資金、技術、電子紙材料等方面問題，原先估計要花10年，不過董事長林敏雄表示越快越好，因此預估3年內完成、耗資約30億。

為強化價格競爭力、並落實門市執行力，全聯決定全面導入電子標籤，目前約有10家全連測試中，而大全聯青埔店是首間導入全聯系統電子標籤的大全聯門市，導入約4萬張電子標籤，可減輕人力成本、即時動態定價及全面提升進銷存管理。

自有品牌大拇指進化「大推」，5商品率先回歸。(圖／記者賴俊佑攝影)

大拇指進化「大推」！紙品、零食、寵物食品搶先亮相

眾多消費者敲碗許願的自有品牌「大拇指」也將強勢回歸，全面升級成全新識別「大推」商品！以清爽活潑的亮黃色作為主要視覺底色，原本的大拇指圖案也全面更新，從過去的黃色圖示進化為紅底白色大拇指，視覺更俐落、醒目，象徵品質升級與「更大力」推薦的品牌精神！

5款商品率先推出，分別是抽取式衛生紙、2款狗乾糧和2款綜合堅果，明年上半年陸續上架150項商品，持續強化品項經營，挑戰1年10億營業額。

