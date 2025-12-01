全聯毒鯛魚排流竄「台中11門市」僅攔截12片 已售出612片恐被吃下肚

記者林意筑／台中報導

台中市府食安處今日立即派員前往稽查。（圖／翻攝畫面）

全聯販售的「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」超標。經追查發現，全聯有369家門市共進貨1萬5624片，售出1萬3793片；其中台中市有11家門市共進貨624片，售出612片，緊急下架回收12片，而這些被售出的鯛魚排恐全被消費者吃下肚。

台中市有11家全聯門市共進貨624片、售出612片，緊急下架回收12片。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局10月啟動市售水產品抽驗計畫，於11月28日通報，全聯實業路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」在例行抽驗中，被檢出動物用藥恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）含量0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準。

據了解，全台全聯369家門市共進貨1萬5624片「效期為2027年9月15日、16日」的問題產品，其中台中有11家門市共進貨624片，這11家門市則包含，陝西店、嶺東店、龍井沙田店、東光店、太平宜昌店、忠明南店、大雅學府店、大雅雅環店、烏日長春店、進化店及大里新興店。對此台中市府食安處今日立即派員前往稽查，發現已有612包售出，12包已下架回收。

台中有11家全聯門市共進貨624片問題鯛魚片。（圖／翻攝畫面）

食安處說明，「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」是一種動物用抗生素，屬於合法動物用藥，但未核准使用於水產品，若不當使用可能造成人體腸胃不適，嚴重恐影響腎功能；民眾如有購買到問題產品，可持原發票和原商品，至原購買門市辦理退換貨或退現，如查獲全聯未下架回收，將依違反食安法規定，處3萬到300萬元罰鍰。

