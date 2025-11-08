全聯瑞穗鮮乳分2種！婆媽好奇差在哪 內行人：這款連醫生都推
全聯福利中心由於商品齊全，加上門市開遍各地，是許多民眾採購日常生活用品的地方。然而近日有一名網友發文表示，瑞穗鮮乳出了綠色包裝，好奇跟原本的差在哪？文章曝光後，大多數都推綠色版，「之前看過醫生推薦這罐」、「好喝，價錢也貴」。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，小孩的早餐鮮奶沒了，請老公下班順便買瑞穗鮮奶回來，結果發現買了一瓶綠色包裝的，沒注意過這款，是新出的嗎？她詢問網友，綠色包裝跟一般的差在哪？
對此，有網友說明綠色版是低溫殺菌，並紛紛留言，「之前看過醫生推薦這罐」、「這個比較貴，但比較好喝」、「它出很久了，只是它比較不好買」、「這個我覺得比原本的好喝，還有玻璃瓶的Dr.Milker也好喝」、「我每次去全聯，最愛買的就是這一瓶」。
據了解，市售牛奶通常分為巴氏殺菌奶（低溫）、常溫奶（滅菌乳），啟新診所衛教文章指出，加熱對牛奶中營養影響最大的就是水溶性維生素和蛋白質。在加熱過程中，大約有10%的維生素B群和25%的維生素C流失；並且加熱程度越深，營養損失就越多。
一、巴氏殺菌奶：通常是指加熱75℃~80℃，瞬間殺滅牛奶中有害菌群，同時保存純正口感，優點是留存的營養成分較多，缺點是這種方法不能消滅牛奶中所有的微生物，因此需要冷藏，保質期也比較短，一般只有幾天。歐美國家目前的牛奶以巴氏殺菌為主流。
二、常溫奶（滅菌乳）：採用135℃~150℃的超高溫度，進行4~15秒的瞬間滅菌處理，全面殺滅牛奶中的菌群；由於牛奶中的一點微生物都不存在，因此可在常溫下保存，而且保質期比較長，一般可達三個月以上，但是也破壞了營養物質。
