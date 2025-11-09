全聯瑞穗鮮乳分2種！ 差在哪？「巴氏殺菌奶」連醫師都說讚

全聯福利中心因商品種類齊全且門市遍布各地，成為民眾日常採購的主要場所。近日，一名網友在臉書社團發文詢問瑞穗鮮乳的綠色包裝版本與原版的差異，引發熱烈討論。多數網友表示偏好綠色包裝版本，甚至有人提到「醫生也推薦這款」，並指出這款鮮乳雖然價格較高，但口感更佳。

網友分享請丈夫買瑞穗鮮奶，結果發現是綠色包裝版本，其他網友解釋這是採用低溫殺菌處理的鮮乳。（示意圖／pixabay）

該網友在「我愛全聯-好物老實説」社團分享，因孩子早餐需要鮮奶，請丈夫下班順道購買瑞穗鮮奶，結果發現買回來的是綠色包裝版本。她表示從未注意過這款產品，好奇詢問是否為新推出的商品，以及與一般版本的差異。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛解釋綠色包裝版是採用低溫殺菌處理的鮮乳，並分享個人經驗。有網友表示：「之前看過醫生推薦這罐」、「這個比較貴，但比較好喝」。也有人提到：「它出很久了，只是它比較不好買」、「這個我覺得比原本的好喝，還有玻璃瓶的Dr.Milker也好喝」、「我每次去全聯，最愛買的就是這一瓶」。

根據市場資訊，市售牛奶主要分為巴氏殺菌奶（低溫）和常溫奶（滅菌乳）兩種。啟新診所衛教文章指出，加熱過程對牛奶中的營養成分影響最大的是水溶性維生素和蛋白質。在加熱過程中，約有10%的維生素B群和25%的維生素C會流失，且加熱程度越高，營養損失就越多。

巴氏殺菌奶通常是指將牛奶加熱至75℃至80℃，瞬間殺滅有害菌群，同時保留純正口感。(示意圖/桃園市政府)

巴氏殺菌奶通常是指將牛奶加熱至75℃至80℃，瞬間殺滅有害菌群，同時保留純正口感。這種處理方式的優點是能保留較多的營養成分，缺點則是無法消滅牛奶中所有微生物，因此需要冷藏保存，保質期較短，一般僅有數天。目前歐美國家的牛奶市場以巴氏殺菌為主流。

而常溫奶（滅菌乳）則採用135℃至150℃的超高溫，進行4至15秒的瞬間滅菌處理，徹底殺滅牛奶中的所有菌群。由於牛奶中不存在任何微生物，因此可在常溫下保存，保質期較長，一般可達三個月以上，但這種處理方式也會破壞部分營養物質。

延伸閱讀

阿富汗、巴基斯坦新一輪和平談判破裂 仍遵守目前停火協議

鳳凰來襲！李四川曝「北市防災8字訣」：11月颱都不好惹的

喉嚨痛自己買抗生素吃！陸男喉嚨竟「布滿雪花」嚇呆醫師