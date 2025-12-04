全聯神曲「福利熊」快聽不到！門市改播「這首」網笑：清淨了

生活中心／周希雯報導

全聯福利中心販售各種生活用品，也有許多有趣的特色，除了店員繁忙時廣播的「請支援收銀」常被網友引用，門市播放主題曲《One Two 福利熊》相當洗腦，經常令人逛街時不知不覺跟著唱出「one two福利happy everyday」、「福利熊、熊福利」歌詞。不過從明（5日）起，預計長達1個月都聽不到這首歌，改為播放相信音樂的「HOHOHO」耶誕特輯，演唱者竟有Energy、丁噹等人，陣容引起網友討論。

（圖／翻攝「」臉書）據悉，全聯門市經常輪流播放多首主題曲，除了以福利熊為主打的《One Two 福利熊》、福利熊和水果探險隊的《尬哩在一起》，還有近期為「大全熊」打造的《Mega Bear》，每首都相當洗腦。不過從明（5日）起至2026年1月初，全台門市預計有1個月聽不到大家熟悉的福利熊組曲，改為相信音樂的耶誕特輯，陣容也相當搶眼。

「福利熊、熊福利」全聯神曲聽不到了！門市改播這首「竟是5大咖獻唱」網驚

許多顧客在逛全聯時，經常會聽到福利熊主題曲。（圖／民視新聞資料照）

據相信音樂粉專公布資訊，特輯內容為6首經典耶誕歌曲翻唱、外加1首全新單曲，包括經典的〈𝖫𝖺𝗌𝗍 𝖢𝗁𝗋𝗂𝗌𝗍𝗆𝖺𝗌〉；並分別由Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等5組藝人獻唱。福利熊組曲放長假消息曝光後，被笑說「清靜的1個月」，還有人看到演出陣容驚喜表示，「敲碗出實體專輯可以嗎，想買來做紀念，一方面還可以做公益」、「這禮物真的好棒，謝謝相信音樂」。

全聯門市將暫停播放福利熊組曲1個月，改為耶誕特輯。（圖／翻攝「相信音樂國際股份有限公司」臉書）

