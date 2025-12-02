全聯禁藥鯛魚僅回收1831片 「長期食用恐釀不孕」醫曝超簡單解法：可加速代謝

全聯福利中心販售「台灣鯛魚排」被檢出「恩氟喹啉羧酸」超標，其產品來自雲林縣。（翻攝畫面）

15萬顆芬普尼雞蛋風波，全聯、楓康等通路均受累，如今全聯再爆「200克重鯛魚排」驗出藥檢超標，長期食用會對關節，肝腎功能造成傷害，更進一步還會傷害生殖細胞，導致不孕。對此，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海就透露，所幸這次檢出的濃度不高，不至於造成器官傷害，若擔心自己吃到問題鯛魚，可靠1招加速代謝。

全聯福利中心販售「台灣鯛魚排」被檢出「恩氟喹啉羧酸」超標，其產品來自雲林縣，初步掌握除了基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免外，全台18個縣市、369家分店，共進貨1萬5624片，已賣出1萬3793片。據全聯總公司回報，同批台灣鯛魚排總共進貨數量1萬5624片，已賣出1萬3793片，最終僅回收1831片。

全聯台灣鯛魚排驗出「恩氟喹啉羧酸」超標，造成民眾人心惶惶。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮就坦言，人食用可能會導致腸胃不適、嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難等症狀；若長期食用恩氟喹啉羧酸會對關節，肝腎功能造成傷害，更進一步還會傷害生殖細胞、恐造成不孕。

全聯恩氟喹啉羧酸鯛魚吃下肚怎麼辦？

對此，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海就表示，這次檢出濃度不高，應不至於造成器官傷害，但部分體質比較敏感民眾，恐因吃到抗生素而出現過敏反應，產生皮膚蕁麻疹等症狀，建議民眾務必尋求醫療協助。至於吃下肚該怎麼辦等問題，顏宗海也進一步表示，指恩氟喹啉羧酸可透過人體代謝排出，建議若擔心自己已將問題鯛魚排吃下肚，近幾天可以透過多喝水的方式加速代謝，有助於將恩氟喹啉羧酸排出。

事實上，國內規定「恩氟喹啉羧酸」可用於牛豬及家禽等，來對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌，不過禁止使用在水產品。

