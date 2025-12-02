全聯禁藥鯛魚排供應商檢驗報告大逆轉 雲林縣府採池水及底泥化驗

雲林縣府農業處及動植物防疫所今（2日）已前往養殖魚池採底泥、池水送驗。（雲林縣政府提供）

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，供貨廠商「口湖魚類生產合作社」今晚出示自主檢驗報告的第三方單位SGS複驗報告，結果顯示無檢出動物用藥殘留。

雲林縣府農業處及動植物防疫所1日已從魚池捉一條活魚抽驗，並隨機採樣500公克飼料化驗。 今（2日）再前往養殖魚池採底泥、池水送驗，同步抽絲剝繭養殖環境是否遭該抗生素汙染。

不過，口湖魚類生產合作社今晚發出澄清聲明指出，該社主動將同批次產品「鯛魚排（大）」之原料留樣品，送交第三方公正單位 SGS 進行複驗，今 （2日）正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，將把此份報告轉交雲林衛生局。

合作社指出，該社也隨機抽樣同商品的不同批號送交公正單位 SGS 進行檢測，結果也是未檢出。所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

口湖魚類生產合作社強調，該社向來嚴禁藥業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程、「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告，日後仍會主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

