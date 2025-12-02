全聯禁藥鯛魚排流全台 台中食安處全面下架擴大抽驗 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

全聯高雄路竹中正店販售的「台灣鯛魚排」，日前被高雄市政府檢驗出含動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」，經查該鯛魚排來自雲林縣東勢鄉養殖戶供應給縣內合作社。經追查發現，全聯有369家門市共進貨1萬5624片，售出1萬3793片。台中市政府食安處表示，該11家門市共進貨624包，其中612包已售出，12包已下架回收，食安處後續將針對水產品全面擴大稽查抽驗，維護民眾食品安全。

廣告 廣告

台中食安處說明，「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」是一種動物用抗生素，屬於合法動物用藥，但未核准使用於水產品，若不當使用可能造成人體腸胃不適，嚴重恐影響腎功能；民眾如有購買到問題產品，可持原發票和原商品，至原購買門市辦理退換貨或退現。如查獲全聯未下架回收，將依違反食安法規定，處3萬到300萬元罰鍰。

為確保消費者權益，食安處已要求全聯依「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範（GHP）」，強化源頭管理，包括確認原料合法性、確實保存進出貨紀錄、落實自主品質控管，確保產品可追溯、責任可追查。

食安處呼籲，市府每年都會針對賣場、傳統市場、餐飲業及食品加工廠等通路進行稽查及抽驗，請業者務必遵守法令規範，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

食安處補充，民眾如對食品安全有疑慮，可撥打1999或透過人民陳情整合平台反映，食安處獲報將盡速辦理；市府也將與中央及各縣市政府保持即時通報合作，以「跨區聯防」守住共同的食安防線。

另外，南投縣衛生局則查獲全聯集集民生店進貨24包，已售出22包，衛生局長陳南松提醒，近期有消費購買「台灣鯛魚排」品項的民眾，務必自行檢查，若為前述問題商品應立即停止食用，通路商須全面受理退貨回收。

全聯貼出公告，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾買到「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，可持交易發票及商品至原門市辦理，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示，約200公克台灣鯛魚排未檢出相關疑慮成分，仍待衛生局複檢及廠商複檢結果。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

春水堂公益店誤用含清潔劑水壺3人傷 台中食安處：最重7年有期徒刑

非洲豬瘟防疫損失補助至12月10日 台中經發局：逾期不受理

【文章轉載請註明出處】