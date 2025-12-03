全聯禁藥鯛魚業者「複驗結果」大反轉！衛生局曝關鍵差異 3招加速代謝恩氟喹啉羧酸

全聯禁藥鯛魚業者「複驗結果」大反轉！衛生局曝關鍵差異。圖／雲林衛生局提供

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排」時，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028ppm，並於11月27日要求下架。然而，供應商「口湖漁類生產合作社」昨（2）晚公布委託SGS的複驗結果卻顯示未檢出。對此，高雄市衛生局強調，官方採檢與檢驗程序均依法嚴謹進行，且業者委外送驗的同批號原料並非相同檢體。

雲林縣府採池水及底泥化驗

雲林縣府農業處與動植物防疫所於1日從魚池捕捉一尾活魚進行檢驗，並隨機抽取500公克飼料送測；昨日再度前往養殖場，採集池底沉積物與池水送驗，持續追查養殖環境是否可能受到抗生素汙染。

烏龍一場？供應商檢驗報告：未檢出「恩氟喹啉羧酸」

不過，口湖魚類生產合作社昨晚發清聲明表示，合作社已主動將同批次「鯛魚排（大）」原料留樣送交第三方公正單位SGS重新檢驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無任何動物用藥殘留；相關資料也將轉交雲林縣衛生局。同時，合作社也針對同商品不同批號進行抽驗，結果同樣均為未檢出，強調所有原料魚皆是在符合食品安全規範後才進入加工程序。

廣告 廣告

合作社重申，一向嚴格禁止違規用藥，並為每批台灣鯛建立自主檢驗機制，以「SGS逐批送驗」作為標準流程，所有產品均具完整檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。未來也會持續公開後續檢測與查核資訊，以最高標準保障食品安全與消費者權益。

衛生局：業者委外送驗的同批號原料並非「相同檢體」

對此，高雄市衛生局今早回應表示，無論採樣或檢驗程序皆是「依照法規與標準程序嚴謹進行」，此次被抽驗的「台灣鯛魚排（大），效期：2027年9月16日」為完整包裝產品，經檢測確認含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，不符合「不得檢出」的相關規定，因此要求業者依法下架並回收，以確實維護食品安全。衛生局也強調，官方檢驗的成品與業者自行送驗的同批號原料樣品並非「相同檢體」，兩者結果無法直接相比。

全台全面下架複驗！僅基隆、宜蘭、花蓮、連江未進貨

這批驗出禁藥的鯛魚排產自雲林，配送範圍遍及全台18縣市、369家全聯門市。總進貨量約15624片，目前已售出約13793片，回收1831片；僅基隆、宜蘭、花蓮與連江4縣市未進貨。雲林地區進貨120片，已售出6片，其餘114片全數回收。

目前已全面展開追查、下架回收並進行複驗，高雄市衛生局也要求各門市張貼公告，提醒購買到該批號鯛魚排的民眾，可憑發票至門市辦理退貨。至於全聯鯛魚排為何會殘留禁藥？農業部推測，可能是水源或附近農田造成環境污染，目前已啟動移動管制並深入調查。

民眾若買到「台灣鯛魚排（大），效期：2027年9月16日」批號的鯛魚，可憑發票至門市辦理退貨。圖／全聯

何謂「恩氟喹啉羧酸」？吃了對人體有何影響？

恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）是一種合成的廣效性抗生素，主要用於治療陸地畜牧動物（如牛、豬、家禽）的細菌感染。在台灣，它被列為「動物用藥」，但嚴禁使用於水產品養殖，因此在魚肉中只要檢出即屬違規。若人體過量攝取，可能引發腸胃不適，或因長期累積導致抗藥性問題。

吃到殘留禁藥的鯛魚怎麼辦？「3招」加速代謝

營養師林俐岑恩指出，氟喹啉羧酸（enrofloxacin）在法規上於水產品是「不得檢出」，但此次檢出的劑量極低（0.028ppm）。若吃了一片200公克的魚排，攝入量約為0.0056毫克，相較於人體使用同類的抗生素（如Ciprofloxacin）單次劑量動輒250至500毫克，這個攝入量非常微小，人體的代謝系統通常能在短時間內將其排出。

為了幫助身體加速代謝並減少潛在的腸胃或器官負擔，可以採取三大策略「加速代謝、修復腸道、減輕負擔」：

1.加速代謝排毒（針對腎臟與肝臟）

這類抗生素主要經由腎臟隨尿液排出，部分經由膽汁隨糞便排出。

多喝水（最重要）：每日飲水量達到體重x30至40cc，充足的水分能加速腎臟過濾，將殘留藥物隨尿液排出體外。

攝取十字花科蔬菜（幫助肝臟解毒）：多吃綠花椰苗、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍等，這些蔬菜含有蘿蔔硫素和吲哚，能啟動肝臟的解毒酵素（Phase II detox enzymes），幫助肝臟分解外來毒素。

補充足夠膳食纖維：多吃深綠色蔬菜、燕麥、糙米。纖維可以吸附腸道中的代謝廢物和膽汁酸，促進排便，減少毒素在腸道停留的時間。

2.修復腸道菌叢（針對腸胃道副作用）

即使是微量的抗生素，也可能對敏感者的腸道菌叢造成擾動。

補充益生菌：攝取無糖優格、優酪乳或益生菌。這有助於重建被抗生素影響的腸道好菌，緩解可能發生的腹瀉或脹氣。

攝取益生質：吃洋蔥、牛蒡、蘆筍、香蕉等。這些食物是益生菌的食物，能幫助好菌定殖。

3.減輕身體負擔（避免二次傷害）

在身體努力代謝殘留物質的這幾天（約3-5天），請避開會增加肝腎負擔的行為。

暫停酒精攝取： 酒精需要肝臟優先代謝，會競爭肝臟的解毒資源，減緩藥物代謝速度。

減少加工食品與高糖飲食： 避免引起體內慢性發炎，讓身體專注於修復與代謝。

適度休息：良好的睡眠能促進肝臟修復與細胞再生。



回到原文

更多鏡報報導

春水堂清潔劑誤沖茶！醫曝「1陷阱」：等不熟悉的人掉入 手搖飲控3招避雷

新北、桃園人必看！明年元旦起YouBike新制上路 須完成「這件事」才可租借

狼父性侵女兒7年！噁喊「會慢慢進去」 少女淚崩：為何電視劇情節發生在我身上