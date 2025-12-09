全聯福利券全通路All In 7-11日本拉麵暖暖吃

天氣冷颼颼，各大通路力推暖冬美食幫民眾暖心暖胃。全聯強打PX Pay福利券先領券、再消費活動，會員可一次線上領取全聯、大全聯、小時達及全聯全電商的優惠券；全聯READ BREAD閱讀麵包也攜手《麵包小偷》，將麵包類商品換上聯名限定包裝；全聯、大全聯主打巧克力季，買相關商品享現折好康。7-ELEVEN則端上與日本排隊名店聯名的暖呼呼拉麵，免出國就能享受道地日本風味。

全聯PX Pay福利券正式升級上線，全面提供會員「先領券、再消費」的體驗。首度整合全聯、大全聯、小時達及全聯全電商，會員只要打開PX Pay，即可一次領取所有優惠。福利券分為2大類型，其中類別券每週一上午11時準時開放限量領取，折扣最優8折，合計可現省逾4,000元；品牌合作券則依檔期整合各大品牌，祭出多元品類特惠，滿足消費者不同需求。

全聯READ BREAD閱讀麵包結合日本超人氣繪本《麵包小偷》，自即日起到1月8日將甜麵包類、吐司類、餐包類、堡體類共20款商品，全部穿上聯名限定包裝。同時以友善環境的老鷹紅豆入餡，製作出老鷹紅豆麵包；還有早餐不能少的奶香濃郁「鮮奶吐司」、「鮮奶豆漿吐司」，也都換成搶眼萌系包裝。跨界合作期間，選購聯名商品任2件現折5元。

全聯、大全聯展開「巧克力季」，即日起至12月18日阪急麵包和大全聯烘焙開賣多款巧克力麵包與全新烘焙組合，從丹麥可頌、麻吉燒到多款人氣巧克力商品應有盡有；1月8日前全聯巧克力糖單筆買滿249元立折30元、大全聯巧克力糖單筆購滿499元折價60元。大全聯限定門市(青埔店、中壢店、平鎮店、內湖店、忠孝店)同步販售阪急麵包精選巧克力烘焙品項，從12月10至1月8日全品項88折。

7-ELEVEN自12月10日啟動「日本季」主題，主推日式鮮食和烘焙甜點2大系列商品。像是跨海聯名來自東京的「山口拉麵」，開發出「叉燒醬油拉麵」，以日本國產全雞、雞骨、豬骨為基底，搭配3種醬油熬製高湯；聯手日本東京排隊名店「鬼金棒」共同研發「辣麻味噌角煮拉麵」；日本福岡博多的豚骨拉麵名店「一風堂」的「叉燒豚骨拉麵」也經典回歸。12月10日至12月23日購買拉麵指定商品，搭購御料小館白飯、日式半熟蛋能省10元。

