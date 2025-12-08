全聯福利熊不唱歌了？「洗腦神曲」換這首 平安夜有多位大咖助陣

生活中心／賴俊佑報導

全聯洗腦神曲《One Two 福利熊》消失了？（圖／翻攝自Google Map）

全聯洗腦神曲《One Two 福利熊》消失了？即日起至明年1月8日，全門市換成相信音樂推出的《Ho Ho Ho！》聖誕特輯歌曲，《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會也將於12月24日在大全聯內湖店盛大舉行；另外，家樂福INLOVE CAFÉ季節限定「石虎柳丁冰沙」正式上架開賣！

今年全聯特別攜手相信音樂深度合作，精選《Ho Ho Ho！》聖誕特輯中五首單曲於門市播放。(圖／相信音樂提供）

全聯「洗腦神曲」換成冬季限定歌曲

今年全聯攜手相信音樂深度合作，精選《Ho Ho Ho！》聖誕特輯中五首單曲於門市播放，包括〈聖誕夜驚魂〉、〈恆星〉、〈沒有你的聖誕節〉、〈聖誕之吻〉、〈叮叮噹〉等，類型囊括浪漫情歌、搖滾曲風到經典翻唱，一次滿足跨世代共鳴的聽覺體驗。

為迎接聖誕節到來，《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會12月24日晚間於大全聯內湖店熱鬧登場，重磅卡司雲集，由蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番上陣，活動免費入場，全聯福利中心期盼透過音樂凝聚力量，為社會注入更多愛與關懷，傳遞希望與祝福，讓今年冬天更有意義！

家樂福開賣「石虎柳丁冰沙」。(圖／家樂福提供）

真正石虎柳丁使用！家樂福開賣「石虎柳丁冰沙」

家樂福INLOVE CAFÉ季節限定新品「石虎柳丁冰沙」開賣，最近剛開季的石虎柳丁，家樂福持續每年進貨慣例，進貨量達通路最多2,000台斤，豐富貨量提供顧客可以買到當季最新鮮的石虎柳丁，每杯售價80元採用新鮮4顆石虎柳丁+100cc的水與冰塊，讓風味完整還原。

