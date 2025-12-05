全聯福利熊洗腦神曲暫停支援 今天起賣場改由群星獻唱聖誕歌

〔記者楊雅民／台北報導〕咦！福利熊怎麼沒唱歌了？全聯招牌洗腦神曲《One Two 福利熊》近期悄悄從賣場消失！全聯福利中心宣布從今天起至明年1月8日，全台門市將調整店內廣播內容，換上更具儀式感的冬季限定曲目。

將以相信音樂推出的《Ho Ho Ho！》聖誕特輯為主軸，以及藝人獻聲的祝福廣播與PXTV特別內容，陪伴民眾迎接驚喜的歲末倒數。

今年全聯特別攜手用心音樂深度合作，精選《Ho Ho Ho！》聖誕特輯中五首單曲於門市播放，包括〈聖誕夜驚魂〉、〈恆星〉、〈沒有你的聖誕節〉、〈聖誕之吻〉、〈叮叮噹〉等，類型囊括浪漫情歌、搖滾曲風到經典翻唱，一次滿足跨世代共鳴的聽覺體驗。

廣告 廣告

5組人氣歌手首次合體演唱五月天奇幻名曲〈聖誕夜驚魂〉，群星歡唱揭開聖誕序幕，向大眾分享暖心祝福。其中，「旋律工廠」蕭秉治以新曲〈恆星〉獻上炙熱深情。

「全民情歌天后」丁噹重新詮釋黃韻玲的經典之作〈沒有你的聖誕節〉，並加碼推出新曲〈叮叮噹〉，用俏皮輕快的節奏帶出歡樂過節氛圍；鼓鼓呂思緯則以獨特搖滾語彙，翻唱陶喆的溫馨小品《聖誕之吻》。

為迎接聖誕節到來，全聯也將在24日於大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，由蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番上陣，活動免費入場，用歌聲唱響平安夜。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國封殺台灣外交！美智庫點名「這城市」讓世界看見台灣秘訣

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

毒鯛魚排搞了大烏龍 全聯：感謝高雄市政府火速還原真相

UNIQLO「4990日圓」保暖長褲為何大好評？日媒揭密

