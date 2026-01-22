全聯福袋抽367萬名車 中獎機率大增1.6倍

過新年，買福袋，花小錢換得高價值商品超划算。全聯集團今(22)日公布馬年福袋方案，與美國品牌POLER合作打造3種款式，將在2月17日大年初一開賣，最大獎為2台百萬汽車。新光三越福袋2月3日起開放預購，將送出11組機票、10組遊輪行與14支手機。家樂福福袋同樣在初一登場，最大獎為價值88萬元的馬年金條。

全聯集團春節福袋預定2月17日上午9點於全台全聯、大全聯門市發售，此次找來美國戶外生活風格品牌「POLER」合作，設計「經典保溫保冷托特袋組」、「休閒多用擴充袋組」與「4吋摺疊推車組」3種款式，售價分別為600元、900元，內含1組、2組抽獎序號。為了提高中獎機率，今(2026)年大幅降低福袋數量，全國加總僅銷售7萬份、共8萬組序號，頭獎中獎機率因此大增1.6倍。

廣告 廣告

今年祭出2台百萬汽車頭獎，分別為市價367萬元的PORSCHE Macan EV白、市價190萬元的Mercedes-Benz GLA 180摘星版黑。其他還有POLER雙人帳篷、富士山風格托特包、全電商購物金8,888元、World Gym運動大禮包、SUPER IDOL太陽眼鏡……等，獎項數量達700個。大年初一到全聯、大全聯單筆消費滿500元還能拿到「十全十美發財金」，讓消費者在新春討個好彩頭。

新光三越春節福袋「馬躍新境 好運福袋」於2月3日至6日每天上午10點，依不同分店在APP上開放預購，扣除100點skm points並支付1,000元即可入手，總量僅4,500份，最大獎為台北南西店價值66萬元的「長榮航空-台北米蘭皇璽桂冠艙來回雙人機票」，台中中港店則備妥52萬元的「林曉同交織一克拉鑽戒」。全國總計送出6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9部機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券。

家樂福馬年福袋預定2月17日初一上午10點起，於家樂福超市、量販店銷售，每袋售價198元，全台限量1萬5,000個，內容有價值近500元的食品，以及1張「保證中獎」的刮刮卡。今年最大獎項為88萬元的馬年金條，貳獎之後依序是ed hardy行李箱、ed hardy保溫杯、飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機、RASTO RS62日系電量顯示真無線5.3藍牙耳機……等。

原文出處

延伸閱讀