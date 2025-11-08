全聯立冬土雞節X雲林良品月 張麗善與名廚示範進補好料

圖▲雲林良品月，縣長張麗善與名廚示範進補好料。(圖/雲林縣政府)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在地農產品牌首選「雲林良品」與連鎖超市龍頭「全聯福利中心」首度攜手合作，11月6日在全聯福利中心南港旗艦店辦理「立冬土雞節 X 雲林良品月推廣記者會」，由雲林縣長張麗善、全聯副總經理林子文、全聯行銷部協理劉鴻徵及知名主廚-吳秉承師傅聯手上菜，使用主打產品土公雞骨腿切塊及台灣桂丁土雞切塊，於現場帶來最適合冬令進補的家常好料，展現雲林土雞的鮮嫩美味。

圖▲全聯立冬土雞節X雲林良品月登場。(圖/雲林縣政府提供)

雲林縣長張麗善表示，深耕在地農產品牌的「雲林良品」，透過嚴謹的審查制度為消費者把關，目前已通過認證457家廠商及1192項商品，多元豐饒與品質優異的農特產品，打造出「雲林良品 必屬精品」的品牌形象，已成功獲得各大知名通路品牌的信賴，本次與全聯共同推出「立冬土雞節X雲林良品月」，主打雲林知名畜禽產：元進莊企業股份有限公司的土公雞、烏骨雞，與凱馨實業股份有限公司的桂丁雞及相關加工品，本次記者會更邀請吳秉承主廚以雲林鮮雞示範進補菜色，讓大家來全聯採買，回家就能輕鬆料理「吃土雞、補元氣」，期望透過全聯讓更多家庭、民眾能夠安心享受「雲林良品」在地新鮮食材。

全聯表示，身為全民超市，長期支持在地農業，積極推動「從產地到餐桌」的供應鏈整合，以提供消費者實惠、新鮮、優質的產品為核心，而雲林是台灣的糧倉，具有豐富多樣的農產品和專業的農產加工技術，藉由冬令進補這個重要節氣，今年攜手雲林縣政府推出「立冬土雞節X雲林良品月」，共同推廣具安心履歷、可溯源的「雲林良品」標章優質雞肉，讓更多消費者認識國產好雞，補冬更安心，並打造通路與地方雙贏局面。

據全聯內部統計，今年具有「雲林良品」標章的土雞商品占整體禽肉逾3成業績，充分展現消費者對在地溯源國產雞肉的高度信任；2025年雲林良品標章雞肉熱銷五大明星商品，分別為「土公雞骨腿切塊」、「雲林土雞切塊」、「台灣桂丁土雞切塊」、「雲林土雞骨腿切塊」及「火山烏骨雞切塊」，總計全年銷量突破400萬盒，其中前3名銷售額皆突破1億元，可說是名符其實的全聯3大金雞；隨著天氣轉涼、進補需求升溫，土雞節整體業績預期將較去年成長超過一成。

圖▲輕鬆料理吃土雞「雲林良品」在地新鮮食材。(圖/雲林縣政府)

農業處長魏勝德補充說明，為回饋民眾，全聯、大全聯即日起至114年12月4日「立冬土雞節」推出多項優惠，「台灣桂丁土雞切塊」單盒特價169元、11月7日至11月13日「雲林土雞骨腿切塊」特價139元、「火山烏骨雞切塊」特價149元，以及11月14日至11月20日「文昌雞切塊」單盒165元；全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮雞肉單筆滿199元現折10元（不累折）；另有「滿額抽全聯買菜金」活動；全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮土雞商品，單筆滿299元並登錄發票即可抽全聯買菜金，總獎金高達12萬元，最大獎1萬元（共抽3名），讓你補冬也補荷包。

立冬進補到全聯，除了有各種部位的Q彈鮮嫩土雞，還有眾多「雲林良品」產品，如保證責任雲林縣口湖漁類生產合作社的台灣鯛魚片和台灣鯛魚排，以及全電商販售的漢典食品股份有限公司開發加熱即可食用的開運麻油雪花豬、富貴蕈菇黑蒜全雞等，認明雲林良品標章，放心買、安心吃。

