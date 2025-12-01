全聯緊急下架鯛魚排 驗出禁用動物用藥 已賣出逾4千包

高市衛生局指出，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於高雄全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期：2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準。（本報資料照片）

全聯福利中心PO出公告，指出收到高市衛生局通知，販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」需下架，請顧客前往退換貨，引發網友關注，高市衛生局12月1日發出聲明，證實日前在全聯路竹中正分公司抽驗，發現該鯛魚排含動物用藥違規，經查高雄市各分店共進貨4488包、售出4080包、下架408包，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

高市衛生局指出，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於高雄全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期：2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。

經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局也提醒購買該批產品消費者，可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打高市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

