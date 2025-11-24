全聯致歉「標價爭議」逐步改用電子價卡 3465元哈密瓜是惡意操作

全聯福利中心為標價錯誤致歉，未來門市將逐步改為電子價卡。（資料照片）

連鎖賣場全聯福利中心爭議頻傳，包含壟斷市場、全支付盜用、違反《勞工基本法》苛刻員工等，遭網友發起「斷聯行動」；近期又發生價格標示牌與結帳時出現價差，網路還流傳一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3,465元照片。全聯今（24日）發聲明致歉並深切檢討，已針對價格標示管理，未來門市也將全面改為電子價卡；不過網傳的3,465元哈密瓜，經查是民眾刻意製造錯誤標示，屬「惡意操作」，不排除依法追究。

全聯聲明指出，一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

全聯強調已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。

至於網路瘋傳的3,465元哈密瓜，全聯指出是消費者11月23日在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為，不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯聲明也提到，「全聯台灣本土企業，土生土長、在地經營，再次謝謝顧客的支持與反饋，全聯從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾」。





