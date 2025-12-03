全聯複驗台灣鯛魚排自稱沒問題 高雄市衛生局：批號根本不同

〔記者黃良傑／高雄報導〕全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被高市衛生局檢出動物用藥殘留，業者依法進行下架回收，供應商口湖漁類生產合作社火速將同「批次」商品「鯛魚排(大)」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果未檢出，高雄市衛生局今反指業者搞錯，兩者為不同「批號」！

高雄市衛生局聲明，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，此件「台灣鯛魚排(大)(效期：2027年9月16日)」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。

衛生局強調，經抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣，抽驗的批號檢體與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

衛生局強調，依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

