全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案 衛生局說明追蹤結果
【記者 謝雅情／南投 報導】有關「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」，係高雄市衛生局於114年10月間執行「114年食品抽驗計畫」，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，經高雄市衛生局12月1日下午4時通報，縣府衛生局立即前往稽查全聯集集民生店，經查該店已於11月28日晚間接獲總公司通知，「台灣鯛魚排(大)」不分批號全面下架，總計進貨24包，22包已售出，餘2包立即下架並退回總公司，架上已無該批產品。
衛生局局長陳南松提醒消費者應立即停止食用前述問題商品，通路業者須全面受理退貨並辦理回收作業。衛生局將加強市售食品動物用藥殘留抽驗，確保食品安全，讓消費者安心選購。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。（照片記者謝雅情翻攝）
