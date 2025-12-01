全聯販售台灣鯛魚排有禁藥 毒物醫曝下肚「一症狀」就不妙！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

高雄市衛生局抽驗發現，全聯通路販售的「台灣鯛魚排」產品，檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，要求下架回收，已賣出4080包。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海今（1）日提醒，儘管檢出濃度極低，但若本身對該類抗生素過敏的民眾吃下肚，仍可能引發蕁麻疹等皮膚癢、不適症狀；更大的危害是，養殖業者不當使用恐造成環境中抗藥性細菌的產生，害未來無藥可用。

高雄市衛生局今發布抽驗市售水產品結果，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」檢出不得檢出的恩氟喹啉羧酸0.028ppm，要求全聯總公司下架回收並主動通知消費者。

根據高雄市衛生局資料，高雄市全聯各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，供應廠商來自雲林縣，已溯源追查。

顏宗海表示，恩氟奎啉是動物用的廣效性抗生素，台灣跟大部分國家都禁止用於養殖魚類，此次抽驗結果，雖然鯛魚排中的恩氟奎啉濃度不高，不至於造成器官傷害，但在醫學上，還是擔心體質敏感的民眾容易誘發過敏反應，例如皮膚長蕁麻疹，會癢、不舒服等，因為有些民眾他有可能對這種抗生素是過敏的。

另外，顏宗海說，恩氟奎啉這一種廣效性的抗生素，如果在養殖當中不當使用，最令人擔心的嚴重後果，其實是會增加環境中抗藥性細菌的產生，令我們未來面臨無藥可用的窘境

照片來源：高雄市衛生局提供

