高雄市衛生局對市售水產品進行抽驗，在全聯超市路竹分店發現一款台灣鯛魚排含有不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，濃度達0.028ppm。這批問題鯛魚來自雲林縣，供應商雖提供SGS檢驗合格報告，但與官方檢驗結果不符。全聯已全面下架問題商品，並提供退貨服務。高雄市共進貨4488包，其中4088包已售出，雲林縣相關單位已展開後續調查。

全聯路竹台灣鯛魚排驗出「動物用藥」，全面下架。（圖／TVBS）

冬天是火鍋旺季，切片鯛魚因其鮮甜的口感成為許多民眾的首選。然而，高雄衛生局在例行檢查中發現，全聯超市路竹分店販售的一款台灣鯛魚排出現問題。該分店門口已貼出公告，通知顧客效期到2027年9月16日批號的台灣鯛魚排已全面下架。店內其他款式和品牌的鯛魚片仍可供消費者選購。

高雄市衛生局食品衛生科技正鄭慧君表示，這批效期為2027年9月16日的產品檢出動物用藥濃度為0.028ppm，違反了不得檢出的檢驗標準。路竹店內的24包問題商品已全部售出，進一步調查顯示，高雄市總共進貨4488包，已有4088包售出。

出包的問題鯛魚片來自雲林東勢鄉的漁場，雲林衛生局隨即到場稽查。（圖／TVBS）

問題產品的上游來自雲林縣。雲林縣衛生局接獲通知後，立即前往位於東勢鄉的漁場進行稽查。雲林縣動植物防疫所技正陳建棠表示，將進行後續的複驗與管制工作。值得注意的是，漁場提供的9月3日SGS檢驗報告顯示一切合格，與衛生局的檢驗結果出現明顯差異。該漁場生產的3000多公斤鯛魚全數售予全聯，目前已無庫存。

被檢出的「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效性殺菌劑，過去曾被用於治療魚類疾病。若消費者誤食含有此藥物的魚肉，可能出現呼吸困難、全身痙攣等中毒症狀。全聯超市已回應，購買問題批次的消費者可辦理退貨，且第一時間已將該商品不分批次全面下架。目前全聯正等待衛生局及廠商的複驗結果，以釐清檢驗報告不一致的原因。

