全聯週年慶狂送福利點 家樂福回饋53%拚了

迎戰雙11購物大檔，量販、超市通通豁出去了！全聯、大全聯啟動「超級週年慶」，超過300件商品最優買1送1，11月每週六、日於全聯使用全支付單筆結帳滿1,000元加贈800福利點，在大全聯刷聯名卡最高送16.6%點數與激省券。家樂福雙11線上購物平台刷uniopen聯名卡消費，最高回饋53%，家速配滿額再贈100點。愛買量販日韓展登場，上百款商品通通打折促銷。

全聯福利中心與大全聯10月31日起舉辦「超級週年慶」，家庭清潔品單筆消費滿399元現折40元，指定冷凍生鮮產品任2件折20元，生鮮土雞商品單筆購滿299元再抽1萬元買菜金。大全聯家電大幅降價，11月20日前買指定電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機，單筆達1萬元以上享500元折扣，加上節能補助與貨物稅減免還能再省5,000元，每週六、日加碼贈1,000元激省券。

11月1日至30日每週六、日於全聯持全支付結帳，單筆滿1,000元加送800福利點，以全支付/PX Pay搭配指定信用卡支付，單筆滿1,300元加贈650福利點，疊加後最高回饋率達11%。大全聯則強打「滿千送千」方案，11月1日至16日每週六、日持福利卡購物，單筆滿1,000元拿1,000元激省券，搭配台新大全聯信用卡新戶單筆滿100元送120福利點，合計高達16.6%。

家樂福針對線上購物、線上商城與家速配平台，推出雙11專屬好康。11月11日在線上購物平台單筆買滿2,000元贈111點OPENPOINT，以OPENPOINT折抵消費金額加贈111元購物金，到店取貨額外再給50點。加計中國信託uniopen聯名卡的最高17%點數，以及指定品牌加碼10%點數，最高回饋率一口氣衝上53%。

家樂福線上商城即日起至11月30日單筆購滿2,000元，即贈100點OPENPOINT，11月11日買滿1,111元領111點OPENPOINT。11月26日至28日黑色星期五加碼，單筆交易滿5,000元送500點。家速配平台週三會員日消費滿1,000元贈50點，下單選擇到店取貨再送50點，選購指定商品再享點數10倍送。

愛買量販「日韓展」即日起至11月11日登場，青森TOKI蘋果單顆89元、韓國梨單顆65元，百事生可樂任2瓶109元，平均每瓶只要54.5元。其他還有日本A5和牛櫻花肉片、麝香葡萄、貓眼黑葡萄、MD美樂圓餅、Daiko海苔天婦羅餅乾……等，儘須百元上下就能入手。

