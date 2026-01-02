全聯開賣放大版「綠色乖乖」發財金巾！工程師：可邊清潔求不當機

【記者莊偉祺／台北報導】台積電等企業工程師必備的綠色乖乖，全聯開賣放大版「乖乖發財金巾」，這款新品還讓工程師稱「邊清潔邊求順」！同時，配合世界棒球經典賽開打，還有東京門票免費拿的好康。

不少工程師與上班族習慣在電腦、機台旁放上一包「綠色乖乖」，象徵設備順利運作、不當機，這回乖乖變成濕紙巾，即日起全聯開賣「乖乖金順純水濕巾」與「乖乖發財金巾」系列。

延續乖乖長年象徵「順利運作」意涵，這次新品同樣藏著巧思，「金順」取其「順順來」的諧音祝福，「發財巾」更讓不少網友會心一笑，笑稱是把「發財金」變成隨手可用的「發財巾」。

新品的綠色、金色包裝也被網友形容「根本是放大版乖乖零食」，外型神似椰子乖乖與五香乖乖，更讓社群出現新的使用情境，有工程師分享會用這款聯名濕紙巾擦拭筆電、鍵盤等設備，笑稱「邊清潔邊求順」！

同時，配合2026年世界棒球經典賽（WBC）將開打，台灣隊首戰於東京迎戰衛冕軍日本隊，門票一開賣就掀起搶票熱潮。第一波沒搶到也別氣餒，1月底前上全聯全電商的「VIP尊榮體驗活動頁」登錄報名，即可獲得抽獎資格，抽「3/6 WBC台日大戰門票（1張）」；當月累積下單金額最高的消費者，則將直接獲得同場次門票1張；單月消費最快達新台幣30萬元的前三名，還可獲得「出國大禮包—機場豪車接送（2次）」。

乖乖金順純水濕巾。全聯提供

全電商推出VIP尊榮體驗活動，報名就抽WBC「台日大戰」門票。全聯提供

