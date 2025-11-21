全聯集團勇奪首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」

全聯集團獲四大獎肯定，勇奪首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」落實傳統文化價值、與在地共好，打造文化永續新典範。（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

文化內容策進院於二O二五年首度設立「ESG for Culture影響力獎」，期望鼓勵企業跨界合作，推動文化內容產業的永續發展，評選在文化內容、社會影響力與商業價值三大面向，表彰以公司本業結合文化內容業者，攜手共創ESG影響力的企業新典範。而全聯集團以全聯善美的文化藝術基金會深耕宜蘭傳藝園區已歷經九個年頭，透過策展、演藝、駐園與工藝等多元方式，推廣傳統文化並結合零售通路本業的豐碩成果，一舉拿下「長期夥伴獎」、「跨界共榮獎」、「多元合作獎」、「資源協助獎」四項肯定，經綜合評比後更榮獲首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」，不只是肯定對全聯長期扶植文化產業內容的肯定，更是對零售通路能夠結合文化內容、社會責任與永續發展的一種鼓勵。

全聯實業副總經理兼全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文表示，傳統文化藝術不只是美學展現，更是連結在地土地情感的重要力量，能在首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」獲得肯定，是對全聯長期推動傳統文化與永續行動的一種鼓勵。未來全聯將持續與各界合作，深化文化內容發展，以通路力量支持文化生態發展，創造更具永續文化價值的未來。

全聯身為本土超市，全台有超過一二00間門市深入各鄉鎮鄰里，對台灣這片土地更有著企業社會責任與使命。董事長林敏雄於二O一五年成立「全聯善美的文化藝術基金會」，近十年來全聯積極透過基金會耕耘宜蘭在地傳統文化，投入宜蘭傳藝園區的營運與文化推廣、傳統技藝保存與跨界合作創創新，此次以四項專案「傳統建築整修計畫」、「定目劇駐園大戲」、「傳藝‧吉利洄龜慶元宵」及「魔幻仲夏YA傳藝」獲得四項大獎及首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」。

攜手匠師傳承工藝，守護文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅古建築之美。全聯善美的文化藝術基金會自二O一五年起每年投入八00萬，協助宜蘭傳藝園區進行傳統建築整修之專案規劃，今已完成十五項計畫、邀請三十多位傳統建築工藝匠師徒進場修護，也與大學產學合作，讓學生能在現場累積修復實務經驗，落實傳藝古建築保有原風貌，並在修復時傳承技藝，進行工藝推廣、數位記錄等，讓文化資產永續保存，本次以長期維護宜蘭傳藝園區文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅等古建築之文化藝術價值，榮獲「長期夥伴獎」。

打造傳統劇場新舞台，推動傳藝園區成表演藝術培力基地。在推動傳統表演藝術方面，全聯善美的文化藝術基金會以宜蘭傳藝園區推廣的常態定目劇獲得 「多元合作獎」。為推廣傳統表演藝術，每年投資支持具潛力的團隊共同製作並常態演出傳統藝術文化為內容的全新節目，至今共推出七檔年度大型駐園節目包含稜轎腳、十二生肖時來運轉、十二生肖─豬囍臨門、噶瑪蘭公主、傳藝白鷺鷥、怪盜‧神判‧綠珍珠、齊天大聖鬧龍宮，更透過駐園大戲讓園區成為傳統表演藝術的重要培力基地，期待能在多元面向中培育表演藝術人才，累計觀演參與人次約四00萬。

復興柑仔龜傳統工藝，跨界打造台灣文化新符號。宜蘭傳藝園區長期倡議柑仔龜分福文化的珍貴，二0二0年發起《守護柑仔龜文化行動》，復興柑仔龜傳統工藝，二O二一年起每年於全聯福利中心柑橘產季進行「祈島洄龜」活動，於門市展示傳遞分福文化、至在地社區廟宇分享柑橘等，推廣乞龜分福習俗，打造「柑仔龜」成為具代表性的臺灣文化符號之一，更於二O二四4年入選荷蘭「綠色目的地基金會」全球百大永續文化故事，及二O二五年榮獲德國柏林旅展綠色目的地故事文化與傳統類別獎項第三名，讓宜蘭傳藝園區從在地走向世界，得到國際人士的高度認可與讚美，本次榮獲「跨界共榮獎」，成為零售通路與傳統文化結合的新表率。

璀璨燈光秀點亮夏夜，打造宜蘭夜遊新體驗。此外，宜蘭傳藝園區的夜間主題活動「夜傳藝」則榮獲「資源協助獎」肯定，二O二四年《愛在夏天・夜傳藝》以七夕節慶為靈感，打造璀璨奪目的「光舞月河」夜間環景燈光秀引發熱門話題，並規劃迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林等五大光景裝置，吸引數萬名觀眾走入戶外體驗台灣傳統文化，並榮獲MUSE國際設計獎「文化活動類金獎」與「裝置設計金獎」雙料肯定，不只翻轉宜蘭傳藝園區傳遞全新印象，亦帶動宜蘭的夜經濟，成為宜蘭文化與觀光的新亮點。