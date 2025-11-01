全聯驚現1重大改變！婆媽看到狂喊讚：有科技超市感

全聯福利中心開遍台灣大街小巷，是許多民眾生活採買的首選店家，近期有網友在全聯買東西的時候，突然發現貨架上出現變化，他逛的門市蔬菜區及甜點區更換成「電子價卡」。文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「現在店家出現電子價卡的機率越來越高了！減少紙類浪費」、「店員應該會輕鬆很多」、「高科技」。

原PO在Threads貼出影片，可以看到某全聯門市蔬菜區和甜點區，原本放置價卡的位置，更新成動態螢幕，蔬菜區還會更替顯示文字「我生產的，我負責」、「農友訂價，公道安心」、「許可標章，透明溯源」、「直採直送，最快3小時到貨」。甜點區則是以色彩紛呈的背景，搭配電子標籤。

對此，網友紛紛留言表示，「有科技超市的感覺，店員也省事換標籤」、「是電子價卡耶」、「突然好像發現什麼新大陸」、「這是如何辦到的？太厲害了」、「哇塞！這麼活潑！」、「店員應該會輕鬆很多」、「喜歡」、「好酷喔」。

不過據《NOWNEWS今日新聞》報導，對於未來其他門市是否會跟進使用電子價卡，全聯官方表示，當前的電子價卡屬於實驗性，尚未規劃全台門市使用，先以單店看看效能。

據了解，三商家購旗下美廉社在今年稍早，已於全台800家門市全面導入電子價卡，三商家購董事總經理邱光隆表示，過去美廉社全台門市每月列印紙本價卡約在190萬張左右，現在全面使用電子價卡，每年可減少上千萬張的紙本消耗。

