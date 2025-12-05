全聯鯛魚因「人為疏失」被下架！約聘女助理認了：操作不當

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

全聯販售的台灣鯛魚排遭高雄市衛生局誤檢出動物用藥，引發食安恐慌。最新進度是，涉案的29歲陳姓前研究助理昨（4）日晚間在住家被警方帶回高雄市刑大偵訊，一路問到今（5）日凌晨3點才離開。她坦承檢驗過程確實有操作疏失，錯誤調整儀器參數，導致檢驗結果被放大十倍，才誤判全聯鯛魚排「含藥不合格」。警方初步研判她並無犯意，但後續仍需由衛生局與檢方進一步釐清責任與系統權限問題。

警方昨晚將陳姓助理（右）帶回偵訊，陳女也承認是因個人操作不當（圖／翻攝畫面）

事件原於11月26日，高雄衛生局在全聯路竹中正店抽驗鯛魚排時，檢出恩氟喹啉羧酸0.028ppm，隔天立即要求全聯下架回收。由於數值牽涉食安，消息一出便引發外界擔憂。然而衛生局在12月4日召開記者會，局長、副局長與檢驗科長在鏡頭前90度鞠躬道歉，指內部調查確認是檢驗儀器設定遭更動，導致最終計算結果出錯，而更動者正是近日離職的陳姓助理。

據了解，陳女已於11月4日因考上高普考離職，但仍住在高雄。衛生局政風處在確認異常後多次聯繫未果，才報請檢警協助。警方昨晚循線找到陳女，帶回市刑大說明，她到案時全身包得緊緊，只簡短表示「是不小心的」，並強調沒有蓄意為之。警方表示，除釐清她的操作疏失，同樣重要的是調查「誰具備更改儀器設定的權限」及「內控流程是否完善」，全案今日已報請高雄地檢署指揮偵辦。

