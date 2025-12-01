全聯鯛魚排動物用藥超標 彰化6門市回收134包

[Newtalk新聞] 這週天氣持續受到東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，下一波強冷空氣將下3日到達台灣，迎風面「先濕後乾」，預計3日晚間到4日清晨是最冷的時間點，根據氣象署資料，中部以北低溫下探16度，一直到6日才會回溫。 「林老師氣象站」指出，下一波北方強冷空氣預計3日白天就會到達台灣，3日晚間至4日清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。 4日白天至5日東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，一直要等到6日白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼。而根據氣象署資料，3日起東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣白天高溫將低於20度，中部以北部分地區低溫可能只有16到17度左右。查看原文更多Newtalk新聞報導又有新颱風？下週「熱帶擾動」可能生成 對台影響曝光下週冷空氣報到！迎風面低溫下探13度 降溫趨勢一圖看

