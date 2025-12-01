全聯鯛魚排含抗菌劑 專家曝不只有毒性：恐引發連鎖效應

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」傳出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架，引發民眾關注。（高市衛生局提供）

全聯高雄門市的鯛魚排被驗出水生動物禁藥的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，引發民眾關注。毒理專家招名威發文指出，美國食品藥物管理局（FDA）早在2025年就正式撤銷該藥物於家禽的使用許可，且原因並非藥物本身的毒性，而是因為其會引發細菌的抗藥性，導致出現如濫用抗生素造成的連鎖效應。

據農業部動植物防疫檢疫署資料顯示，恩氟喹啉羧酸屬於使用廣泛的抗菌劑。招名威在臉書粉專指出，過量的中毒症候包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。

他進一步表示，恩氟喹啉羧酸過去常被用於禽畜疾病治療，其實，在 2005年9月，美國食品藥物管理局（FDA）就已經正式撤銷恩氟喹啉羧酸於家禽的使用許可，原因並非藥物本身的毒性，反而是細菌的抗藥性問題被發現。

「當時研究就顯示，家禽使用恩氟喹啉羧酸後，未被完全代謝的藥物會透過糞便進入周遭水源，使環境中的桿菌類微生物長期暴露於低濃度的恩氟喹啉羧酸，因而導致快速產生抗藥性。」招名威提及，一旦這些抗藥性的曲狀桿菌透過未煮熟的雞肉或交叉污染進入人體，原本用來治療人類腸胃炎的氟喹諾酮類藥物就可能失去效果，導致感染更難治療。

他稱，在台灣「恩氟喹啉羧酸」也被禁止使用於水產養殖。原因很簡單，這類藥物使用得越多，越容易促使環境中的細菌產生抗藥性。一旦像大腸桿菌、沙門氏桿菌這些原本應該能被輕易抑制的細菌，因長期暴露而變得難以殺死後，帶著抗藥性的菌株進入人體，就會讓民眾在感染時感受到「抗生素怎麼越吃越久、效果越來越差」，這正是濫用抗生素造成的連鎖效應。

