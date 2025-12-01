全聯鯛魚排含「動物用藥」急下架 高市已狂賣超過4000包
高雄市衛生局檢驗發現全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」含有不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，該產品已於11月28日全面下架並啟動退換貨機制。高雄市各分店共進貨4488包，已售出4080包，僅下架408包，恐有大量問題產品已流入消費者家中。
高雄市衛生局表示，衛生局於10月間針對市售水產品進行抽驗工作，共抽檢12件產品。其中在全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，檢驗結果顯示含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，濃度達0.028ppm，違反了「不得檢出」的檢驗標準。
衛生局於11月27日立即派員前往全聯路竹中正店進行稽查，發現該分店該批違規產品共進貨24包，但已全數售出。衛生局隨即通知全聯總公司，要求立即辦理該批違規產品的下架回收作業，並主動通知消費者進行退換貨。
經全面清查，高雄市各全聯分店共進貨4488包問題鯛魚排，其中已售出4080包，僅下架408包。衛生局指出，該問題產品的上游來源位於雲林縣，已函文通知當地衛生局進行後續查察工作，以釐清問題產品的源頭。
全聯已公告啟動退換貨機制，呼籲購買該批次「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」的消費者，可持產品至全聯各門市辦理退換貨。此次檢出的「恩氟喹啉羧酸」為一種抗生素類動物用藥，依規定不得在食品中檢出。
