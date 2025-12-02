全聯鯛魚排安心了？供應商公布「檢測報告」 未檢出動物用藥

記者柯美儀／台北報導

全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」遭檢出禁藥。（圖／翻攝畫面）

全聯多間門市所販售的鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，引起消費者高度關注，對此，供應商口湖漁類生產合作社表示，已將同批「鯛魚排（大）」原料送第三方公正單位 SGS 複驗，結果均未檢出該藥物；隨機抽檢其他批號也同樣未發現。

針對近日外界對台灣鯛產品的關注，口湖漁類生產合作社表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位 SGS 進行複驗。今日正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

口湖漁類生產合作社表示，已將同批「鯛魚排（大）」原料送第三方公正單位 SGS 複驗，結果均未檢出恩氟喹啉羧酸。（圖／取自口湖漁類生產合作社官網）

此外，口湖漁類生產合作社也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」，針對原料來源，該社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

聲明指出，口湖漁類生產合作社一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS 逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS 檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告；該社重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

