全聯鯛魚排廠商送驗檢測結果「未檢出」 高市衛生局：非同一檢體

全聯販售的「台灣鯛魚排」先前被高雄市衛生局抽驗，檢出違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，要求業者下架回收。產品來源業者「口湖漁類生產合作社」昨（2）日則對外表示，已將同批號商品送交第三方檢驗機構SGS檢驗，結果顯示相關成分「未檢出」。對此，高雄市政府衛生局今（3）日發出聲明，表示業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

高雄市衛生局說明，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本案抽驗的產品為「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」，採樣時為「完整包裝」，經檢驗結果確認檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，因此要求業者依法進行下架回收，以保障民眾食品安全。衛生局指出，業者自行送交外部檢驗的同批號原料樣品，屬於「不同檢體」。

衛生局進一步指出，依《食品安全衛生管理法》第39條規定，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知之日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗，複驗將以「留存之原檢體」進行，受理機關須在3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。衛生局也表示，截至目前為止，尚未接獲相關業者依此規定提出複驗申請。

