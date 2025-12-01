全聯鯛魚排檢出動物用藥 醫：微量也恐誘發過敏

全聯高雄門市的鯛魚排遭檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，地方衛生局已要求全面緊急下架回收。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天(1日)表示，雖然鯛魚排中驗出的「恩氟喹啉羧酸」濃度很低，但仍可能誘發皮膚過敏反應，且若水產養殖使用該藥物，恐增加抗藥性細菌產生，影響人體藥物治療效果。



高雄市衛生局1日公布10月間在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出殺菌劑動物用藥「恩氟喹啉羧酸」(enrofloxacin) 0.028ppm，違反不得檢出的標準，經查全聯高雄各分店已售出4千多包，產品上游來自雲林縣，衛生局已要求全聯總公司立即下架回收並主動通知消費者。

「恩氟喹啉羧酸」為廣效性殺菌劑，用於治療牛、豬、家禽等特定細菌感染，如沙門氏菌、大腸桿菌等，依法禁止用於水產品中。若民眾過量攝取，可能導致嗜睡、緊張痙攣、呼吸困難、腸胃不適，並可能影響腎功能。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海1日表示，根據我國規定，「恩氟喹啉羧酸」抗生素不得用於鯛魚飼養，因此鯛魚排不得檢出相關殘留，即便濃度很低，民眾食用後，也可能誘發蕁麻疹等過敏反應。他說：『(原音)那如果說我們的鯛魚排含有恩氟喹啉，就算它濃度很低，其實我們在醫學上還是擔心說它可能會誘發過敏反應，因為有些民眾他有可能對恩氟喹啉這種抗生素，他是過敏的，那吃了鯛魚排反而出現一些過敏反應，例如說皮膚長蕁麻疹、會癢、不舒服。』

此外，顏宗海也強調，「恩氟喹啉」為廣效性抗生素，若業者將其用於鯛魚飼養，可能增加環境中抗藥性細菌的產生，導致未來恐面臨無藥可用的窘境。(編輯：陳士廉)