全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改，致最終檢驗計算結果為「不合格」，鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。
對此，全聯表示，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間釐清事實、還原真相，未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，讓消費者放心食用。
全聯鯛魚排先前檢出違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥的高雄市衛生局今天說，經內部調查發現設定條件遭更改，致最終檢驗計算結果為「不合格」，鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。
全聯今天發出聲明，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，全聯也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。
全聯表示，集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。
高雄市衛生局1日說，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，已要求回收並主動通知消費者；該產品由雲林縣某合作社提供，已函移所轄衛生局查察依規辦理。
雲林縣衛生局1日指出，11月28日接獲高雄市衛生局通知，第一時間已聯繫業者，下架回收問題產品；接獲回報，全聯全台369家分店進貨數量共1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。
此外，雲林縣農業處漁業科和雲林縣動植物防疫所1日也到養殖池進行抽驗，許姓養殖戶當時接受媒體訪問時強調，飼養數十年都供貨給同一個合作社，出貨前均有檢驗，從未發生問題，而且他知道養殖水產不得使用「恩氟喹啉羧酸」，也不曾使用過，對於此次被檢出用藥感到匪夷所思。
