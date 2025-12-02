全聯鯛魚排檢出禁藥 台中11家門市流向曝光

全聯高雄路竹中正店販售的「台灣鯛魚排」日前被檢出含有未核准用於水產品的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，台中市政府食安處表示，接獲高雄市通報後，立即追查轄內流向，確認共有11家全聯門市共進貨624包，目前已有612包售出，其餘12包已全部下架回收。食安處強調，後續將擴大針對水產品進行抽驗，以防止問題產品進入市面，保障市民食品安全。

食安處說明，「恩氟喹啉羧酸」是合法的動物用抗生素，但未被核准使用在水產品上，若不當攝取，可能引起腸胃不適，嚴重者恐影響腎臟功能，民眾若已購買到該批次鯛魚排，可憑原商品與發票至原購買門市辦理退換或退款，若發現業者未依規定下架回收，市府將依《食品安全衛生管理法》開罰3萬至300萬元。

食安處指出，為避免類似事件再度發生，食安處已要求全聯依食品衛生規範強化源頭管理，包括確認原料合法性、保持完整進出貨紀錄並落實品質控管，以確保產品具備追溯性，相關責任也能明確釐清。

食安處呼籲，市府每年都會針對量販店、傳統市場、餐飲業與食品加工廠等場所進行稽查與抽驗，提醒業者務必遵守法令，不可心存僥倖，以免違規受罰。市府也鼓勵民眾若對市售食品安全存疑，可撥打1999或利用人民陳情整合平台反映，食安處會在接獲通報後盡速處理，並持續與中央及各地方政府合作，以跨區聯防方式共同守護食安。