全聯鯛魚排檢出禁藥！彰化6門市回收134包

▲雲林縣衛生局再全聯門市稽查問題產品下架情形。（圖／雲林縣衛生局）

[NOWnews今日新聞] 全聯路竹中正分公司「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，此成分為不得檢出，業者已緊急下架回收，經追查該產品來自雲林某合作社。彰化縣衛生局今（1）日天，全縣有6家全聯門市進貨問題批號台灣鯛魚，售出58包，回收134包。

彰化縣衛生局表示，彰化縣下游共有永靖新興、線西中正、彰化溪州、彰化進德、和美糖友、花壇學前等6家全聯門市，有進貨問題批號台灣鯛魚，統計總進貨量192包，售出58包，回收134包。目前已啟動下架回收稽查，確認問題批號台灣鯛魚全數下架，並要求各門市須於店內張貼退貨公告，配合民眾退換貨及退現。

雲林縣府農業處、動植物防疫也於今日，到供貨的養殖池移動管制及採樣送驗，在現場未查獲可疑藥品或遭檢出的抗菌劑，已採集魚體、飼料、底泥、池水送驗，根據初步了解，該魚池周邊環境單純，未有大排水溝、畜禽場，許姓養殖業者也對於被檢出藥物殘留十分不解。

