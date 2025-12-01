全聯鯛魚排檢出禁藥 春水堂誤用清潔液沖茶

國內再爆食安危機！全聯販售的「台灣鯛魚排」被驗出不得殘留的動物用藥，問題商品在高雄市已售出逾4千包；台中春水堂公益門市店員誤用浸泡清潔酵素的熱水瓶替顧客回沖熱茶，造成3名消費者喉嚨灼傷。2起事件涉及食品原料安全及餐飲作業程序疏失，相關業者與主管機關已緊急啟動處置機制。

高雄市衛生局近期針對市售水產品例行抽驗，稽查人員在全聯路竹中正分公司購得的「台灣鯛魚排(大)」，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)殘留量0.028ppm。此類藥物雖然可在牛、豬及家禽等畜禽產品中限量使用，但在水產品中列為「不得檢出」，因此檢驗結果一出爐即認定為違規。該批商品效期為2027年9月16日。

廣告 廣告

根據高雄市衛生局調查，高雄各全聯分店總共進貨4,488包，其中超過4,000包已經售出，剩下約400包在接獲通知後立即封存。依據溯源資料，確認商品來自雲林縣某合作社，由許姓養殖業者供應，目前已將資料函送雲林縣衛生局續查，後續將釐清飼養與加工過程是否有不當使用藥物情形。

對於檢驗結果，全聯回應，供應廠商之前提供的SGS檢驗報告均顯示未檢出相關成分，因此正等待主管機關與廠商複檢結果。儘管問題待進一步確認，但為保障消費者權益，已先行將該產品不分批次全面下架，持有該批次商品與發票的消費者，可至原購買門市辦理退貨、退現或換貨。

除了市售生鮮食品安全出包，台中市則爆發餐飲業現場操作失誤事件。中市食安處11月底接獲醫院通報，指春水堂公益門市有顧客飲用茶飲後喉嚨灼傷求診。經瞭解，事件起因於門市提供的熱茶回沖服務，店員在操作時誤將仍浸泡酵素去漬粉清潔液的熱水瓶拿來裝熱水回沖，顧客入口後立即感到不適。

食安處人員到場稽查時，於門市內發現清潔用品相關證物，包括仍在浸泡的酵素去漬粉。該行為已違反《食品安全衛生管理法》，除責令公益門市即日起停止營業外，也將業者移送台中地檢署偵辦。依規定，業者最重可能面臨1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科1,000萬元以下罰金。

春水堂指出，平日會在清潔中的器具上張貼「清潔中」標示，但涉事店員為到職約2週的新進同仁，不熟悉操作流程而誤拿清潔用水瓶，現場管理仍有改善之處。公司在第一時間陪同顧客就醫並負擔醫療費用，3位民眾經診療後均已返家休養；後續針對全台門市強化教育訓練，並自主停業2天加強內部演練，避免類似情況再度發生。

原文出處

延伸閱讀