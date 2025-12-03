全聯鯛魚排檢出禁藥 業者將提出複驗 雲林地檢：已立案調查

全聯鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，供貨的雲林縣口湖漁類生產合作社昨天表示，經主動送驗同一批商品，並未檢出藥物，今天更表示將提出複驗。高雄市衛生局對此聲明，衛生局的抽驗過程，依法規程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同一批號原料樣品，與衛生局採檢的檢體不同。雲林地檢署指出，全案已立案調查釐清。

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，違反「不得檢出」檢驗標準。（資料照／高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局1日公布，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm；已要求業者下架回收，並主動通知消費者。

該產品供應商雲林口湖漁類生產合作社2日表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品，送交SGS進行複驗，結果顯示「未檢出恩氟喹啉羧酸」。此外，隨機抽樣同商品、不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢出。

衛生局今天透過文字訊息聲明，採檢與檢驗過程皆須依法規程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同批號原料樣品，與此次衛生局檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的台灣鯛魚排（大）為不同檢體。

衛生局強調，依食品安全衛生管理法第39條，若食品業者對於檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗，衛生局依法將在三天內，使用留存的原檢體完成複驗，並通知申請單位檢驗結果。衛生局指出，截至目前為止，未接到業者申請。

雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評今天再度表示，雖然送驗檢體與高雄檢出的產品是同批原料不同檢體，但「都是同一魚塭的魚」，今天會函文到高雄市衛生局提出複驗，同時等待雲林縣府1日到養殖池的採樣報告，方可釐清疑慮。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，全案地檢署已立案調查。

雲林縣農業處長魏勝德指出，漁業科人員1日到魚塭針對魚塭底泥、飼料等進行採樣，昨天以最速件送SGS檢驗，檢驗報告近期將出爐，屆時會向大眾說明。此外，也已針對另一池在養的台灣鯛進行移動管制。

全聯實業股份有限公司日前回報雲林縣衛生局，全聯進貨1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。雲林縣衛生局要求雲林縣口湖魚類生產合作社在15日前提供回收進度和銷毀計畫。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心、1950消費者服務專線尋求協助。

（責任主編：莊儱宇）